Ферстаппен раскрыл причину слабого выступления в Турции

В Стамбуле Максу Ферстаппену не удалось конвертировать хороший темп в результат. Он несколько раз крутился на трассе, провел три пит-стопа и в итоге приехал только шестым.

Как выяснилось уже после завершения борьбы, машина в воскресенье в значительной мере мешала усилиям гонщика. Об этом голландец рассказал изданию De Telegraaf.

«На самом деле, все было неправильно, – отметил Макс. – Оказалось, что регулировки переднего крыли были совершенно ошибочными. С одной его стороны угол атаки оказался на семь градусов меньше того, что требовалось.

Это огромная разница. Обычно при поиске настроек мы поворачиваем тот или иной элемент на один градус или даже меньше. Семь – это очень много. Что в такой ситуации оставалось гонщику? Из-за этого вообще ничего не работало».

Ферстаппен добавил, что окончательно лишился надерж на хорошее выступление из-за разворота в борьбе с Серхио Пересом.

«В тот момент я даже не собирался обгонять, – объяснил он. – Все произошло не потому, что я слишком спешил. Я просто был бессилен что-то сделать в той ситуации. Мне хотелось просто зацепиться за него, но внезапно из-за недостаточной поворачиваемости машину вынесло с трассы.

На этом все по большому счету и кончилось. Я надолго застрял позади небольшой группы машин. Состояние асфальта тоже было отвратительным. А из-за неверных настроек крыла сделать что-то было нереально».

Дополнительная информация: Рональд Фординг