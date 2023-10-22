Ферстаппен раскрыл детали проблем с тормозами на Гран При США

На трассе в Остине Макс Ферстаппен продолжил свою победную серию, одержав уже 15-ю победу в нынешнем сезоне Ф1. Однако в этот раз путь пилота Red Bull к вершине пьедестала был куда более напряженным, чем на большинстве других этапов 2023 года.

Голландец стартовал только шестым, довольно долго прорывался вперед, а в концовке явно испытывал технические сложности. Из-за неполадок с тормозами он несколько раз очень резко отвечал инженеру по радио, а Льюису Хэмилтону даже удавалось на последних кругах догонять лидера.

«Сегодня было непросто, – сказал Макс. – Во-первых, я стартовал шестым, но прежде всего потому, что всю гонку промучался с тормозами. Здесь есть несколько жестких торможений, но ощущения от машины в них были совсем не такими, как вчера [в спринте].

Из-за этого гонка оказалась куда сложнее. Вы сами видите, каким маленьким оказался отрыв на финише. К тому же, сложностей добавляли круговые, да и шины под конец тоже внесли свою лепту».

Он продолжил: «Мне не хотелось сразу "убить" резину, но беречь ее было сложнее из-за проблем с тормозами. Потребовалось какое-то время, чтобы понять, как действовать».

Успех в Остине стал 50-м в карьере Макса – это пятый результат в истории Формулы 1.

«Конечно, я очень горд этим невероятным достижением, – сказал голландец. – И мы обязательно будем стремиться продвинуться еще дальше».

Уже в нынешнем сезоне Ферстаппен сможет обойти в рейтинге Алена Проста (51 победа) и Себастьяна Феттеля (53).