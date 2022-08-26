Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года
При этом действующий чемпион допустил, что они сыграют на руку Red Bull
Во время летнего перерыва между Гран При Формулы 1 в FIA приняли решение несколько изменить технический регламент на 2023 год. Это сделано с целью уменьшить паразитные вертикальные колебания машин на скорости, вызываемые аэродинамическими силами.
Считается, что главным сторонником изменений была команда Mercedes, в то время как Red Bull и Ferrari все устраивало. Накануне гонки в Бельгии Макс Ферстаппен подтвердил, что не видит смысла в изменении правил.
«Мне кажется, с изменениями правил на 2023 год несколько переборщили, – заявил Ферстаппен. – В последних нескольких гонках мы уже видели, что команды смогли адаптироваться и начать контролировать вертикальные колебания своих машин. И та команда [Mercedes], которая более всех требовала изменения правил, испытывает гораздо меньше проблем, чем пытается представить.
В то же время, я не думаю, что изменения правил обязательно сыграют против нас».
Говоря о второй части нынешнего сезона, лидер чемпионата пообещал не сбавлять темпа.
«Что касается этого сезона, то расслабляться рано, все еще может произойти, – сказал голландец. – Но в нашей команде все хотят больше побед. Нет такого, что, мол, нам будет достаточно финишировать вторыми. Конечно, главной задачей теперь будет финишировать в очках в каждой гонке. Но если будет шанс выиграть все девять Гран При, мы его не упустим».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером
Судьба Пиастри решится в понедельник
Самое важное:
У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему
Похоже, бренды одного концерна решили дать друг другу бой на гоночных трассах
Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа
После пятничных тренировок Льюис пришел к выводу, что его машине не хватает скорости на быстром арденнском кольце
Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил
Хотя ситуация с двигателями у лидера сезона Ф1 пока далеко не критическая, в его команде сочли, что стоит уже сейчас получить штраф за установку новых компонентов
Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности
Отмар Сафнауэр едва ли не впервые позволил себе негативные комментарии в адрес молодого гонщика