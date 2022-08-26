Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером Следующая / Судьба Пиастри решится в понедельник
Формула 1 Новости

Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года

При этом действующий чемпион допустил, что они сыграют на руку Red Bull

Автор:
, Редактор
Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во время летнего перерыва между Гран При Формулы 1 в FIA приняли решение несколько изменить технический регламент на 2023 год. Это сделано с целью уменьшить паразитные вертикальные колебания машин на скорости, вызываемые аэродинамическими силами.

Считается, что главным сторонником изменений была команда Mercedes, в то время как Red Bull и Ferrari все устраивало. Накануне гонки в Бельгии Макс Ферстаппен подтвердил, что не видит смысла в изменении правил.

«Мне кажется, с изменениями правил на 2023 год несколько переборщили, – заявил Ферстаппен. – В последних нескольких гонках мы уже видели, что команды смогли адаптироваться и начать контролировать вертикальные колебания своих машин. И та команда [Mercedes], которая более всех требовала изменения правил, испытывает гораздо меньше проблем, чем пытается представить.

В то же время, я не думаю, что изменения правил обязательно сыграют против нас».

Говоря о второй части нынешнего сезона, лидер чемпионата пообещал не сбавлять темпа.

«Что касается этого сезона, то расслабляться рано, все еще может произойти, – сказал голландец. – Но в нашей команде все хотят больше побед. Нет такого, что, мол, нам будет достаточно финишировать вторыми. Конечно, главной задачей теперь будет финишировать в очках в каждой гонке. Но если будет шанс выиграть все девять Гран При, мы его не упустим».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером
Предыдущая новость

Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером
Следующая новость

Судьба Пиастри решится в понедельник

Судьба Пиастри решится в понедельник
Больше от
Сергей Иванов
У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему Презентация Audi F1
Формула 1

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему

Официально: Audi объявила о выступлении в Формуле 1 с 2026 года
Формула 1

Официально: Audi объявила о выступлении в Формуле 1 с 2026 года

Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером
Формула 1

Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппена вслед за Леклером отправили в конец решетки Гран При Бельгии
Формула 1

Ферстаппена вслед за Леклером отправили в конец решетки Гран При Бельгии

Ферстаппен оценил изменения трассы в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Ферстаппен оценил изменения трассы в Спа

Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года
Формула 1

Хорнер рассказал о новом Ферстаппене образца 2022 года

Самое важное:

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему
Формула 1 Формула 1

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему

Похоже, бренды одного концерна решили дать друг другу бой на гоночных трассах

Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа

После пятничных тренировок Льюис пришел к выводу, что его машине не хватает скорости на быстром арденнском кольце

Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил

Хотя ситуация с двигателями у лидера сезона Ф1 пока далеко не критическая, в его команде сочли, что стоит уже сейчас получить штраф за установку новых компонентов

Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности

Отмар Сафнауэр едва ли не впервые позволил себе негативные комментарии в адрес молодого гонщика

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.