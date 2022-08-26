Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года

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Во время летнего перерыва между Гран При Формулы 1 в FIA приняли решение несколько изменить технический регламент на 2023 год. Это сделано с целью уменьшить паразитные вертикальные колебания машин на скорости, вызываемые аэродинамическими силами.

Считается, что главным сторонником изменений была команда Mercedes, в то время как Red Bull и Ferrari все устраивало. Накануне гонки в Бельгии Макс Ферстаппен подтвердил, что не видит смысла в изменении правил.

«Мне кажется, с изменениями правил на 2023 год несколько переборщили, – заявил Ферстаппен. – В последних нескольких гонках мы уже видели, что команды смогли адаптироваться и начать контролировать вертикальные колебания своих машин. И та команда [Mercedes], которая более всех требовала изменения правил, испытывает гораздо меньше проблем, чем пытается представить.

В то же время, я не думаю, что изменения правил обязательно сыграют против нас».

Говоря о второй части нынешнего сезона, лидер чемпионата пообещал не сбавлять темпа.

«Что касается этого сезона, то расслабляться рано, все еще может произойти, – сказал голландец. – Но в нашей команде все хотят больше побед. Нет такого, что, мол, нам будет достаточно финишировать вторыми. Конечно, главной задачей теперь будет финишировать в очках в каждой гонке. Но если будет шанс выиграть все девять Гран При, мы его не упустим».

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