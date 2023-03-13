Ферстаппен раскритиковал новый квалификационный формат Ф1
Максу не понравилась идея жесткой привязки составов к сегментам субботней сессии
Формула 1 недавно объявила, что на майском Гран При Эмилии-Романьи в итальянской Имоле будет опробовал новый квалификационный формат. В первом сегменте сессии гонщики смогут использовать только шины Hard, во втором – Medium, и лишь финалисты получат право проехать на самых мягких сликах Soft.
Причиной такого решения назвали желание сократить количество шин, которые Pirelli привозит на уик-энд? с 13 до 11 комплектов на каждого пилота.
Позже эксперимент повторят на одном из летних Гран При, после чего примут решение о переходе на новые правила с сезона-2024.
Однако уже сейчас стало понятно, что на пути этого плана могут появиться препятствия. Макс Ферстаппен выразил мнение многих пилотов о том, что у идеи с фиксированными составами есть слабые места.
Он обратил внимание, что обязательное использование жестких сликов может привести к проблемам, так как у тех есть собственный рабочий диапазон, за пределами которого шины не обеспечивают необходимого сцепления.
«Надеюсь, в Имоле хотя бы не будет холодно, – сказал чемпион. – Иначе все может оказаться совсем сложно. Причем проблем не избежит никто.
Мне вообще не кажется, что нам нужна подобная квалификация. Я считаю, она никому не пойдет на пользу.
Спорту нужно стремиться, чтобы участники были как можно ближе по силе – а не придумывать искусственные способы повысить зрелищность, как этот».
Напарника поддержал и Серхио Перес: «Вспомните квалификацию на первом этапе – борьба была очень упорной. Так что нам ни к чему эта придумка с форматом.
Сейчас ничего не нужно менять. Может, попробовать что-то новое и стоит, но я считаю, что все и так отлично работает и не требует изменений».
Pirelli еще не объявило выбор составов резины для Гран При в Имоле, который пройдет 19-21 мая.
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