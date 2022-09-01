Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца
Действующий чемпион Ф1 представил ретро-ливрею своего шлема в преддверии этапа в Зандфорте
Йос Ферстаппен дебютировал в чемпионате мира в 1994 году и с перерывами продолжал выступления до 2003-го. Все это время в календаре не было голландского этапа, потому гонщик, у которого было множество болельщиков в родной стране, не смог порадовать их выступлением на домашней трассе.
Спустя два десятилетия Макс Ферстаппен решил, что проведет уик-энд в Зандфорте в шлеме, раскраска которого повторяет отцовскую. Она содержит простые геометрические элементы в цветах национального флага. Правда, пилоту пришлось скомпоновать их с логотипами «Красного быка», поддержки которого у Йоса никогда не было.
Ферстаппен-младший приедет на Гран При Нидерландов уверенным лидером сезона, год назад он выиграл домашний Гран При.
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: Макс Ферстаппен
Фотограф: LAT Images
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