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Йос Ферстаппен дебютировал в чемпионате мира в 1994 году и с перерывами продолжал выступления до 2003-го. Все это время в календаре не было голландского этапа, потому гонщик, у которого было множество болельщиков в родной стране, не смог порадовать их выступлением на домашней трассе.

Спустя два десятилетия Макс Ферстаппен решил, что проведет уик-энд в Зандфорте в шлеме, раскраска которого повторяет отцовскую. Она содержит простые геометрические элементы в цветах национального флага. Правда, пилоту пришлось скомпоновать их с логотипами «Красного быка», поддержки которого у Йоса никогда не было.

Ферстаппен-младший приедет на Гран При Нидерландов уверенным лидером сезона, год назад он выиграл домашний Гран При.

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 1 / 5 Фотограф: Макс Ферстаппен Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 2 / 5 Фотограф: Макс Ферстаппен Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 3 / 5 Фотограф: Макс Ферстаппен Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing 4 / 5 Фотограф: Макс Ферстаппен Йос Ферстаппен, Benetton B194 Ford, на пути к подиуму Гран При Венгрии 1994 года 5 / 5 Фотограф: LAT Images

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