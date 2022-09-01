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Формула 1 / Гран При Нидерландов Галерея

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца

Действующий чемпион Ф1 представил ретро-ливрею своего шлема в преддверии этапа в Зандфорте

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца
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Йос Ферстаппен дебютировал в чемпионате мира в 1994 году и с перерывами продолжал выступления до 2003-го. Все это время в календаре не было голландского этапа, потому гонщик, у которого было множество болельщиков в родной стране, не смог порадовать их выступлением на домашней трассе. 

Спустя два десятилетия Макс Ферстаппен решил, что проведет уик-энд в Зандфорте в шлеме, раскраска которого повторяет отцовскую. Она содержит простые геометрические элементы в цветах национального флага. Правда, пилоту пришлось скомпоновать их с логотипами «Красного быка», поддержки которого у Йоса никогда не было.

Ферстаппен-младший приедет на Гран При Нидерландов уверенным лидером сезона, год назад он выиграл домашний Гран При.

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
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Фотограф: Макс Ферстаппен

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
2/5

Фотограф: Макс Ферстаппен

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
3/5

Фотограф: Макс Ферстаппен

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
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Фотограф: Макс Ферстаппен

Йос Ферстаппен, Benetton B194 Ford, на пути к подиуму Гран При Венгрии 1994 года
Йос Ферстаппен, Benetton B194 Ford, на пути к подиуму Гран При Венгрии 1994 года
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Фотограф: LAT Images

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