Ферстаппен: Психологические игры меня не потревожат

По итогам Гран При Монако Макс Ферстаппен впервые в карьере стал лидером чемпионата Формулы 1. Перед этапом голландец заочно обменялся высказываниями с Льюисом Хэмилтоном, который заявил, что Максу еще есть что доказывать.

Позднее Хэмилтон отверг предположения о том, что пытался так психологически надавить на соперника. Но Макс уверяет, что никакие попытки подобного воздействия его в любом случае не затронут.

«Если какие-то психологические игры и начнутся, то честно – меня они не потревожат, – сказал Ферстаппен. – Кажется, Льюис уже сказал, что не хочет играть в эти игры. Так что надо просто сосредоточиться на своей работе на трассе.

Слова на пресс-конференции иногда бывают слишком эмоциональными. Они еще и зависят от того, как задан вопрос. Но это нормально. Думаю, мы с Льюисом уважаем друг друга. Вот что важно».

«Думаю, на нормальных трассах они все еще впереди нас. Но мы этот сезон начали прекрасно по сравнению с предыдущими. Надо держать уровень, прибавлять, постоянно обновлять машину. Тогда наши шансы [на титул] высоки. А пока мне просто нравится лидировать в чемпионате».