Ферстаппен провел обкатку новой машины Red Bull в Сильверстоуне
Спустя несколько часов после публикации фото RB16 голландский пилот проехал на ней первые круги по трассе в Сильверстоуне
В среду утром Red Bull Racing представила свой автомобиль для 2020 года – он получил индекс RB16 и оснащен двигателем Honda.
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Позже по ходу дня новинка преодолела свои первые километры в Сильверстоуне – за рулем сидел Макс Ферстаппен. Новую машину Red Bull описала в твиттере предельно кратко: «Похожая, похожая, но другая».
В отличие от прошлых лет команда не стала использовать камуфляжную окраску, оставив ту же ливрею, что болельщики могли видеть в гонках последних лет.
Правила Ф1 разрешают обкатку машин в рамках съемочного дня. Их можно поводить дважды за сезон, используя при этом шины для дождевой погоды и не превышая дистанции в 100 км. Red Bull Racing воспользовалась этой возможностью, чтобы опробовать автомобиль до начала официальных тестов.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппен провел обкатку новой машины Red Bull в Сильверстоуне
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