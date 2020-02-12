В среду утром Red Bull Racing представила свой автомобиль для 2020 года – он получил индекс RB16 и оснащен двигателем Honda.

Позже по ходу дня новинка преодолела свои первые километры в Сильверстоуне – за рулем сидел Макс Ферстаппен. Новую машину Red Bull описала в твиттере предельно кратко: «Похожая, похожая, но другая».

В отличие от прошлых лет команда не стала использовать камуфляжную окраску, оставив ту же ливрею, что болельщики могли видеть в гонках последних лет.

Правила Ф1 разрешают обкатку машин в рамках съемочного дня. Их можно поводить дважды за сезон, используя при этом шины для дождевой погоды и не превышая дистанции в 100 км. Red Bull Racing воспользовалась этой возможностью, чтобы опробовать автомобиль до начала официальных тестов.