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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Ферстаппен провел квалификацию с треснувшим задним крылом

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, главный редактор

По словам голландца, повреждение детали не сказалось на его темпе в субботу. Но не слишком ли часто на RB16B ломаются антикрылья?

Ферстаппен провел квалификацию с треснувшим задним крылом

По ходу квалификации Гран При Мексики на кадрах телетрансляции можно было увидеть, как механики команды Red Bull укрепляют внешние зоны одной из плоскостей задних антикрыльев с помощью полиурентановой ленты. По окончании квалификации эти кадры вызвали вопрос: не стали ли повреждения крыла одной из причин того, что в итоге гонщики «Быков» уступили соперникам из Mercedes и показали по итогам субботы только 3-й и 4-й результаты?

Сначала представители Red Bull заявили, что укрепление плоскости с помощью ленты было сделано из предосторожности. В частности, руководитель команды Кристиан Хорнер заявил: «Нас немного обеспокоили признаки усталости материала, которые мы обнаружили. Но в итоге ничего страшного не случилось – и с помощью пленки мы всего лишь хотели избежать какого-либо риска».

Однако Макс Ферстаппен вечером в субботу поделился с журналистами другой информацией: «После субботней тренировки в крыльях были обнаружены трещины – поэтому пришлось их заклеивать. Но после этого ремонта они ничем не отличались от новых деталей – так что, не думаю, что я из-за этого мог хоть что-то потерять. Но само собой, сегодня вечером мы еще раз все внимательно проверим».

Напомним, что в последних двух гонках Red Bull не раз сталкивалась с повреждением задних крыльев. На предыдущем этапе в США после субботней тренировки были обнаружены трещины в элементе, установленном на машине Макса Ферстаппена. Уже в Мексике на первой пятничной практике свое крыло разбил об отбойник Серхио Перес. В результате гоночный советник Red Bull Хельмут Марко даже выразил беспокойство, что команде может не хватить запасных деталей до конца американского турне.

«Что касается результатов квалификации, то в третьем сегменте сцепление с покрытием было отвратительным – и поэтому мы ехали медленно, – продолжил Ферстаппен. –  На своем быстром круге я смог слегка компенсировать потери, так как сумел прогреть шины до идеальной температуры. Но все равно наш темп был не таким, на какой мы рассчитывали по результатам тренировок. И это выглядит своего рода загадкой.

Впрочем, в любом случае по ходу большей части завтрашней гонки мы будем использовать другие шины – и я рассчитываю, что с балансом машины все вновь будет хорошо».

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