Ферстаппен провел квалификацию с треснувшим задним крылом
По словам голландца, повреждение детали не сказалось на его темпе в субботу. Но не слишком ли часто на RB16B ломаются антикрылья?
По ходу квалификации Гран При Мексики на кадрах телетрансляции можно было увидеть, как механики команды Red Bull укрепляют внешние зоны одной из плоскостей задних антикрыльев с помощью полиурентановой ленты. По окончании квалификации эти кадры вызвали вопрос: не стали ли повреждения крыла одной из причин того, что в итоге гонщики «Быков» уступили соперникам из Mercedes и показали по итогам субботы только 3-й и 4-й результаты?
Сначала представители Red Bull заявили, что укрепление плоскости с помощью ленты было сделано из предосторожности. В частности, руководитель команды Кристиан Хорнер заявил: «Нас немного обеспокоили признаки усталости материала, которые мы обнаружили. Но в итоге ничего страшного не случилось – и с помощью пленки мы всего лишь хотели избежать какого-либо риска».
Однако Макс Ферстаппен вечером в субботу поделился с журналистами другой информацией: «После субботней тренировки в крыльях были обнаружены трещины – поэтому пришлось их заклеивать. Но после этого ремонта они ничем не отличались от новых деталей – так что, не думаю, что я из-за этого мог хоть что-то потерять. Но само собой, сегодня вечером мы еще раз все внимательно проверим».
Напомним, что в последних двух гонках Red Bull не раз сталкивалась с повреждением задних крыльев. На предыдущем этапе в США после субботней тренировки были обнаружены трещины в элементе, установленном на машине Макса Ферстаппена. Уже в Мексике на первой пятничной практике свое крыло разбил об отбойник Серхио Перес. В результате гоночный советник Red Bull Хельмут Марко даже выразил беспокойство, что команде может не хватить запасных деталей до конца американского турне.
«Что касается результатов квалификации, то в третьем сегменте сцепление с покрытием было отвратительным – и поэтому мы ехали медленно, – продолжил Ферстаппен. – На своем быстром круге я смог слегка компенсировать потери, так как сумел прогреть шины до идеальной температуры. Но все равно наш темп был не таким, на какой мы рассчитывали по результатам тренировок. И это выглядит своего рода загадкой.
Впрочем, в любом случае по ходу большей части завтрашней гонки мы будем использовать другие шины – и я рассчитываю, что с балансом машины все вновь будет хорошо».
Пыльный Red Bull и ветеранские льготы. Герои и неудачники Мексики
Спор о «тупом идиоте». Ферстаппен и Red Bull зря злятся на Цуноду