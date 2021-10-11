Ферстаппен провел Гран При Турции с неисправным рулем

Макс Ферстаппен финишировал вторым в Гран При Турции, так ни разу и не сумев приблизиться к лидирующему Валттери Боттасу на дистанцию атаки. Сразу после финиша он рассказал, что не атаковал в полную силу, так как старался сберечь шины, не зная, как будут развиваться события по ходу гонки.

Однако на пресс-конференции выяснилось, что у голландца возникли некоторые проблемы. В частности, по радио он жаловался на переключение передач и положение рулевого колеса. Отвечая на вопрос, Ферстаппен признался, что на скорость это не влияло.

«Передачи переключались нормально, но у меня на руле есть указатель выбранной передачи и рядом с ним слово, которое должно гаснуть, но оно не гасло, – сказал гонщик Red Bull. – Я убрал его поворотом шайбы. Мелкая неисправность, которая на скорость не влияла.

Кроме того, рулевое колесо стояло не прямо, а при движении по прямой было повернуто чуть влево, но это возможно объясняется неравномерным износом промежуточных шин. Я чувствовал это с самого старта и сразу адаптировался. Опять же, на скорость это не влияло, но я решил, что лучше сообщить об этом по радио нежели промолчать».