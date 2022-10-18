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Формула 1 / Гран При США Новость

Ферстаппен проведет Гран При США в звездно-полосатом шлеме

Макс подготовил специальную раскраску шлема для своей первой гонки в статусе двукратного чемпиона мира

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Ферстаппен проведет Гран При США в звездно-полосатом шлеме
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В этот уик-энд Формула 1 продолжит сезон в американском Остине, где пройдет 19-й из 22 этапов сезона. Гран При США приезжает в столицу Техаса с 2012 года, и каждый уик-энд местные организаторы превращают в зрелищное шоу. 

Участники чемпионата позитивно оценивают такой подход и стараются внести свой вклад в общее действо. В частности, Макс Ферстаппен подготовил для Остина специальный шлем. Голландец дополнил свои традиционные цвета американскими звездами и полосами. 

При этом верхушку шлема по-прежнему украшает фирменный лев, в честь которого Red Bull даже выпустила специальную серию одежды со слоганом «Выпусти льва на волю».

Год назад Макс стартовал на Гран При США с поула и одержал победу в гонке. В этот раз он приедет в Америку в статусе двукратного чемпионат мира.  

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для Гран При США

Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing, для Гран При США

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