Ферстаппен: Просто тупая квалификация

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации Гран При Азербайджана, которая четырежды прерывалась красными флагами. В частности, это помешало голландцу завершить последнюю попытку в решающем сегменте.

После финиша Ферстаппен похвалил машину, но был разгневан итогами сессии.

«Честно говоря, просто тупая квалификация, – сказал Ферстаппен. – Но вышло как вышло. Хотя бы третье место. У нас хорошая машина, отлично отремонтировали после аварии на третьей тренировке, все нормально работало. Но в Q3 постоянно какая-то ерунда происходит. Просто невезение, но понятно, что на городских трассах так бывает. Но гонка завтра, а машина у нас хорошая, можем много очков набрать».

При этом Ферстаппен сохраняет надежды на успех в гонке:

«По темпу мы в порядке. Хотелось бы, конечно, стартовать повыше, но все еще можно изменить. В квалификации много что произошло, может и в гонке будет происходить. Надо надеяться на чистый старт, а там уж посмотрим».