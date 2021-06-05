Ферстаппен: Просто тупая квалификация
Макс остался крайне рассержен красными флагами
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации Гран При Азербайджана, которая четырежды прерывалась красными флагами. В частности, это помешало голландцу завершить последнюю попытку в решающем сегменте.
После финиша Ферстаппен похвалил машину, но был разгневан итогами сессии.
«Честно говоря, просто тупая квалификация, – сказал Ферстаппен. – Но вышло как вышло. Хотя бы третье место. У нас хорошая машина, отлично отремонтировали после аварии на третьей тренировке, все нормально работало. Но в Q3 постоянно какая-то ерунда происходит. Просто невезение, но понятно, что на городских трассах так бывает. Но гонка завтра, а машина у нас хорошая, можем много очков набрать».
При этом Ферстаппен сохраняет надежды на успех в гонке:
«По темпу мы в порядке. Хотелось бы, конечно, стартовать повыше, но все еще можно изменить. В квалификации много что произошло, может и в гонке будет происходить. Надо надеяться на чистый старт, а там уж посмотрим».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин