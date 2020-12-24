Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Этой зимой напарник Макса Ферстаппена в Red Bull поменяется во второй раз за полтора года. На этот раз место Алекса Элбона займет Серхио Перес. Предполагалось, что Ферстаппен был среди инициаторов замены и как минимум одобрял решение команды.

Однако сам голландец в ответ на вопрос о том, какое участие принял в найме Переса предпочел отшутиться.

«Я даже сам подписывал с ним контракт, – цитирует Ферстаппена Auto Bild. – И проследил, чтобы зарплата была крайне маленькой. Но текилы у нас в команде в 2021-м точно станет больше».

Говоря серьезно, Макс выразил надежду на помощь Переса в борьбе с Mercedes: «Надеюсь, двумя машинами мы сделаем жизнь Mercedes посложнее. Я почти всегда был единственным, кто пытался их побить, но они могли прикрывать мои стратегические ходы за счет лишней машины. Поэтому нам было трудно».

Ферстаппен также рассчитывает, что конкуренция внутри команды будет двигать его вперед: «Всегда приятно иметь напарника, который на тебя давит».