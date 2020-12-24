Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Поделились
Комментарии
Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Автор:
, редактор

Макс отшутился в ответ на вопрос о своем влиянии на контракт Чеко

Этой зимой напарник Макса Ферстаппена в Red Bull поменяется во второй раз за полтора года. На этот раз место Алекса Элбона займет Серхио Перес. Предполагалось, что Ферстаппен был среди инициаторов замены и как минимум одобрял решение команды. 

Однако сам голландец в ответ на вопрос о том, какое участие принял в найме Переса предпочел отшутиться.

«Я даже сам подписывал с ним контракт, – цитирует Ферстаппена Auto Bild. – И проследил, чтобы зарплата была крайне маленькой. Но текилы у нас в команде в 2021-м точно станет больше».

Говоря серьезно, Макс выразил надежду на помощь Переса в борьбе с Mercedes: «Надеюсь, двумя машинами мы сделаем жизнь Mercedes посложнее. Я почти всегда был единственным, кто пытался их побить, но они могли прикрывать мои стратегические ходы за счет лишней машины. Поэтому нам было трудно».

Ферстаппен также рассчитывает, что конкуренция внутри команды будет двигать его вперед: «Всегда приятно иметь напарника, который на тебя давит».

Читайте также:

 

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Предыдущая новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг сравнил Шумахера и Хэмилтона

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Mercedes сбросила скорость в Абу-Даби ради тестов?

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Все пилоты Red Bull: от худшего к лучшему

Самое важное:

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

2
Формула 1

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

20мин
3
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

4
Формула 1

Почему в Сочи скучные гонки? Создатель трассы обвинил Олимпиаду

23ч
5
Формула 1

Все обвиняют AlphaTauri в холодном прощании с Квятом. Но сам Даниил разве «теплый»?

3дн

Самое важное:

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили
Формула 1

Ферстаппен: Проследил, чтобы Пересу мало платили

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа
Формула 1

Хэмилтон: Формула 1 для меня – побочная работа

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Формула 1

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии
Формула 1

Формула 1 продлила контракт на проведение Гран При Австрии

Ферстаппен: В 2021 году у нас будет лучший шанс
Формула 1

Ферстаппен: В 2021 году у нас будет лучший шанс

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.