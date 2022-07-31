Ферстаппен прорвался к победе в Венгрии с десятого места
Осечка в квалификации не помешала лидеру Red Bull выиграть на «Хунгароринге». Шарль Леклер из-за спорной тактики Ferrari финишировал только шестым
Гонка в Венгрии оказалась непривычно богатой на обгоны, но главным фактором в этот раз стала тактика. Жесткий состав шин Hard, который обычно активно используют в воскресенье, на трассе близ Будапешта не обеспечивал достаточного сцепления и привел к очередному поражению Шарля Леклера.
В Red Bull все сделали верно, избрав схему со стартом на Soft и двумя отрезками на Medium. Это позволило Максу Ферстаппену показывать хороший темп, дважды опередить Леклера в споре за позицию и выиграть в восьмой раз в сезоне. Подиум дополнили пилоты Mercedes, причем победитель квалификации Джордж Расселл уступил Льюису Хэмилтону.
Старт: Джордж Расселл, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, другие пилоты
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Со старта первая тройка сохранила позиции: Карлос Сайнс пробовал атаковать стартовавшего с поула Джорджа Расселла по внешней траектории первого поворота, но остался позади. Британец начинал борьбу на мягких шинах и смог создать небольшой отрыв, тогда как позади Макс Ферстаппен вышел на шестое место, догнав пару Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона.
Темп McLaren упал, и Ландо пропустил обоих соперников – после чего Макс уже на седьмом круге поехал в боксы. Он временно откатился назад, а впереди Ferrari поменяла своих пилотов местами на первом пит-стопе (оба гонщика сменили Medium на Medium), после чего Леклер на на 31-м круге прошел Расселла.
Казалось, ситуация у Шарля под контролем, но второй пит-стоп и переход на Hard резко сказались на его темпе. На 41-м круге Ферстаппен настиг монегаска и вышел вперед на первом торможении.
Правда, почти тут же лидер Red Bull закрутился в предпоследнем повороте и потерял позицию, но на 45-м круге вторично опередил Ferrari и умчался к победе.
Льюис Хэмилтон тоже стартовал на Medium, но команда продлила ему два первых отрезка, после чего перевела на Soft. Сэр семикратный был быстр в концовке, поочередно обогнал Серхио Переса, Карлоса Сайнса и Расселла – и финишировал вторым, показав еще и лучшее время круга.
Что до Леклера, то ему потребовался третий пит-стоп, чтобы избавиться от Hard. Шарль откатился на шестое место – позади Переса – и не смог подняться выше до самого клетчатого флага.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Сайнс, откатившись на третье место после первых пит-стопов, не смог вслед за напарником опередить Расселла и оставался позади Mercedes. Однако испанцу, в отличие от Леклера, поставили на третий отрезок гонки шины Soft. Проехать на них требовалось больше 20 кругов, потому Сайнс не атаковал и, как следствие, не смог поучаствовать в споре за подиум.
Пересу гонку заметно осложнил разворот Макса. Чтобы тот остался впереди, мексиканец, как раз подъезжавший сзади, вынужден был поднять ногу с педали газа, после чего его уже на следующей прямой его смог опередить Хэмилтон, а сам Серхио в итоге финишировал пятым.
Ландо Норрис, McLaren MCL36, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Позади трех топ-команд лучшим стал Ландо Норрис. Поначалу пилот McLaren даже был четвертым (на фото), но после раннего первого пит-стопа чуть откатился назад и уверенно лидировал в средней группе.
Проведя гонку в одиночестве, Ландо оказался последним, кто не отстал от победителя на круг.
Гонщики Alpine, стартовавшие с третьего ряда, сразу пропустили Хэмилтона – а в какой-то момент едва не столкнулись между собой, когда Эстебан Окон выезжал с пит-стопа. Команда стала единственной, сделавшей ставку на один пит-стоп (Medium-Hard), что позволило завоевать восьмое и девятое места.
Следом финишировали гонщики Aston Martin – Себастьян Феттель опередил Лэнса Стролла, взяв реванш за Францию. Впрочем, исход борьбы напарников мог бы получиться иным, если бы ближе к финишу в машину Стролла во втором повороте не врезался Даниэль Риккардо. Канадца закрутило, а гонщика McLaren оштрафовали на пять секунд.
Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Единственным, кто в воскресенье не добрался до финиша, стал Валттери Боттас. Тактика с одним пит-стопом позволила гонщику Alfa Romeo в какой-то момент подняться в десятку, но к моменту схода он уже не претендовал на очки.
Юки Цунода закрутился в «эске» и финишировал самым последним, а Кевин Магнуссен в послестартовой толчее повредил переднее крыло и вынужден был – как и в Канаде – свернуть на пит-лейн для его замены.
Также в первых поворотах не смогли разминуться Cтролл и Алекс Элбон. Пилоту Williams потребовался ремонт, а гонку на короткое время перевели в режим VSC, чтобы очистить трассу от обломков.
За всю историю Гран При Венгрии всего дважды пилотам удавалось одерживать здесь победу с более низкой позиции, чем у Макса в этот раз: в 1989-м Найджел Мэнселл выиграл на Ferrari с 12-й позиции, а в 2006-м Дженсон Баттон на Honda – с 14-й.
Результаты Гран При Венгрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:39'35.912
|2
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:39'43.746
|7.834
|2
|3
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:39'48.249
|12.337
|2
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:39'50.491
|14.579
|2
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:39'51.600
|15.688
|2
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:39'51.959
|16.047
|3
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:40'54.212
|1'18.300
|2
|8
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:39'44.126
|1 Lap
|1
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:39'47.000
|1 Lap
|1
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:39'47.143
|1 Lap
|2
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:39'54.754
|1 Lap
|2
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:40'07.702
|1 Lap
|2
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:40'13.127
|1 Lap
|2
|14
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1:40'13.414
|1 Lap
|2
|15
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1:40'17.349
|1 Lap
|2
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:40'41.936
|1 Lap
|3
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:40'42.786
|1 Lap
|3
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1:40'54.909
|1 Lap
|3
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:40'28.741
|2 Laps
|3
|20
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:33'41.246
|5 Laps
|1
|Полные результаты
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Самое важное:
Анализ: как переход Алонсо в Aston Martin повлияет на рынок пилотов
Новый контракт двукратного чемпиона с Alpine в паддоке считали делом очевидным – но внезапно оказалось, что в Энстоуне открылась вакансия на 2023 год…
Хэмилтон: Мы поняли, как опережать Ferrari
По словам пилота Mercedes, его команде удалось значительно продвинуться в понимании своей машины – результатом чего и стал двойной подиум в Венгрии
Ферстаппен назвал автора победной тактики Red Bull в Венгрии
По словам Макса, решения «безумно спокойной» Ханны Шмиц сыграли ключевую роль по ходу гонки на «Хунгароринге»
Pirelli: Это мы подсказали Red Bull тактику на гонку
Как рассказал Марио Изола, скорость Макса Ферстаппена стала главным сюрпризом на «Хунгароринге», но победа пилота стала заслугой не только команды