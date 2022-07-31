Ферстаппен прорвался к победе в Венгрии с десятого места

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Гонка в Венгрии оказалась непривычно богатой на обгоны, но главным фактором в этот раз стала тактика. Жесткий состав шин Hard, который обычно активно используют в воскресенье, на трассе близ Будапешта не обеспечивал достаточного сцепления и привел к очередному поражению Шарля Леклера.

В Red Bull все сделали верно, избрав схему со стартом на Soft и двумя отрезками на Medium. Это позволило Максу Ферстаппену показывать хороший темп, дважды опередить Леклера в споре за позицию и выиграть в восьмой раз в сезоне. Подиум дополнили пилоты Mercedes, причем победитель квалификации Джордж Расселл уступил Льюису Хэмилтону.

Старт: Джордж Расселл, Mercedes W13, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Ландо Норрис, McLaren MCL36, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, другие пилоты Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Со старта первая тройка сохранила позиции: Карлос Сайнс пробовал атаковать стартовавшего с поула Джорджа Расселла по внешней траектории первого поворота, но остался позади. Британец начинал борьбу на мягких шинах и смог создать небольшой отрыв, тогда как позади Макс Ферстаппен вышел на шестое место, догнав пару Ландо Норриса и Льюиса Хэмилтона.

Темп McLaren упал, и Ландо пропустил обоих соперников – после чего Макс уже на седьмом круге поехал в боксы. Он временно откатился назад, а впереди Ferrari поменяла своих пилотов местами на первом пит-стопе (оба гонщика сменили Medium на Medium), после чего Леклер на на 31-м круге прошел Расселла.

Казалось, ситуация у Шарля под контролем, но второй пит-стоп и переход на Hard резко сказались на его темпе. На 41-м круге Ферстаппен настиг монегаска и вышел вперед на первом торможении.

Правда, почти тут же лидер Red Bull закрутился в предпоследнем повороте и потерял позицию, но на 45-м круге вторично опередил Ferrari и умчался к победе.

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Льюис Хэмилтон тоже стартовал на Medium, но команда продлила ему два первых отрезка, после чего перевела на Soft. Сэр семикратный был быстр в концовке, поочередно обогнал Серхио Переса, Карлоса Сайнса и Расселла – и финишировал вторым, показав еще и лучшее время круга.

Что до Леклера, то ему потребовался третий пит-стоп, чтобы избавиться от Hard. Шарль откатился на шестое место – позади Переса – и не смог подняться выше до самого клетчатого флага.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сайнс, откатившись на третье место после первых пит-стопов, не смог вслед за напарником опередить Расселла и оставался позади Mercedes. Однако испанцу, в отличие от Леклера, поставили на третий отрезок гонки шины Soft. Проехать на них требовалось больше 20 кругов, потому Сайнс не атаковал и, как следствие, не смог поучаствовать в споре за подиум.

Пересу гонку заметно осложнил разворот Макса. Чтобы тот остался впереди, мексиканец, как раз подъезжавший сзади, вынужден был поднять ногу с педали газа, после чего его уже на следующей прямой его смог опередить Хэмилтон, а сам Серхио в итоге финишировал пятым.

Ландо Норрис, McLaren MCL36, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Позади трех топ-команд лучшим стал Ландо Норрис. Поначалу пилот McLaren даже был четвертым (на фото), но после раннего первого пит-стопа чуть откатился назад и уверенно лидировал в средней группе.

Проведя гонку в одиночестве, Ландо оказался последним, кто не отстал от победителя на круг.

Гонщики Alpine, стартовавшие с третьего ряда, сразу пропустили Хэмилтона – а в какой-то момент едва не столкнулись между собой, когда Эстебан Окон выезжал с пит-стопа. Команда стала единственной, сделавшей ставку на один пит-стоп (Medium-Hard), что позволило завоевать восьмое и девятое места.

Следом финишировали гонщики Aston Martin – Себастьян Феттель опередил Лэнса Стролла, взяв реванш за Францию. Впрочем, исход борьбы напарников мог бы получиться иным, если бы ближе к финишу в машину Стролла во втором повороте не врезался Даниэль Риккардо. Канадца закрутило, а гонщика McLaren оштрафовали на пять секунд.

Мик Шумахер, Haas VF-22, Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Единственным, кто в воскресенье не добрался до финиша, стал Валттери Боттас. Тактика с одним пит-стопом позволила гонщику Alfa Romeo в какой-то момент подняться в десятку, но к моменту схода он уже не претендовал на очки.

Юки Цунода закрутился в «эске» и финишировал самым последним, а Кевин Магнуссен в послестартовой толчее повредил переднее крыло и вынужден был – как и в Канаде – свернуть на пит-лейн для его замены.

Также в первых поворотах не смогли разминуться Cтролл и Алекс Элбон. Пилоту Williams потребовался ремонт, а гонку на короткое время перевели в режим VSC, чтобы очистить трассу от обломков.

За всю историю Гран При Венгрии всего дважды пилотам удавалось одерживать здесь победу с более низкой позиции, чем у Макса в этот раз: в 1989-м Найджел Мэнселл выиграл на Ferrari с 12-й позиции, а в 2006-м Дженсон Баттон на Honda – с 14-й.

Результаты Гран При Венгрии