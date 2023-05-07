Ферстаппен обогнал Переса и победил в Майами
Действующий чемпион наглядно доказал, что сильнее Серхио Переса, опередив того на трассе. Фернандо Алонсо вернулся на подиум
Макс Ферстаппен стартовал во Флориде девятым после осечки в квалификации. Дажн потеряв на первых метрах еще одну позицию, к 15-му кругу он уже был вторым, причем отставание голландца от партнера по Red Bull Серхио Переса составляло всего четыре секунды.
После этого сражение напарников на время перешло в тактическую плоскость. Перес стартовал с поула на шинах Medium и провел пит-стоп на 21-м круге, тогда как у Макса стоял Hard, на котором гонщик доехал до 46-го круга.
Темп соперников после того, как Серхио тоже перешел на Hard, был очень близким – они несколько раз отбирали друг у друга лучшее время круга. В итоге, получив свежий комплект, Макс все же выехал на трассу вторым в полутора секундах позади мексиканца.
Но разница в резине не оставила Пересу шансов – он смог сопротивляться всего круг, после чего уступил в первом повороте. В дальнейшем борьбы за победу в гонке не было: Ферстаппен наглядно доказал, кто является лидером Red Bull, а команда получила пятую победу и четвертый дубль в пяти Гран При.
Макс эффектно завершил дистанцию лучшим кругом, который позволил увеличить отрыв от Переса до 14 очков.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Фернандо Алонсо отлично использовал вторую стартовую позицию. Испанец удержал ее после старта, и хотя по ходу пит-стопов ненадолго пропустил Карлоса Сайнса, смог на трассе опередить Ferrari соотечественника и вернуться на пьедестал после пропуска награждения в Баку.
Сайнс же после неплохого начала гонки схлопотал пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, а затем совсем потерял темп из-за износа шин.
Это позволило финишировать четвертым Джорджу Расселлу из Mercedes, тогда как Карлос остался пятым. Льюис Хэмилтон, также стартовавший на Hard, реабилитировался за скверную квалификацию и пробился на шестое место, проведя несколько обгонов на самых последних кругах.
Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Шарль Леклер, напротив, едва ли испытал в воскресенье позитивные эмоции. На добрых полгонки он увяз в борьбе с Haas Кевина Магнуссена, и хотя в итоге взял верх, из-за потерянного времени финишировал только седьмым.
Пьер Гасли поначалу занимал четвертое место, но в итоге они с партнером по Alpine Эстебаном Оконом финишировали восьмым и девятым, а Магнуссен заработал последнее очко.
Все 20 пилотов успешно добрались до финиша. Без сходов впереди ни Лэнсу Строллу, ни пилотам McLaren не удалось заработать очки.
Результаты Гран При Майами (57 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:27'38.241
|1
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:27'43.625
|5.384
|1
|3
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|1:28'04.546
|26.305
|1
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:28'11.470
|33.229
|1
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:28'20.752
|42.511
|1
|6
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:28'29.490
|51.249
|1
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:28'31.229
|52.988
|1
|8
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|1:28'33.911
|55.670
|1
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:28'36.364
|58.123
|1
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1:28'41.186
|1'02.945
|1
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:28'42.550
|1'04.309
|1
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:28'42.995
|1'04.754
|1
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:28'49.878
|1'11.637
|1
|14
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:28'51.102
|1'12.861
|1
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|1:28'53.191
|1'14.950
|1
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:28'56.681
|1'18.440
|1
|17
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:29'05.958
|1'27.717
|1
|18
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:29'07.190
|1'28.949
|1
|19
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|1:27'58.751
|1 Lap
|1
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|1:28'12.629
|1 Lap
|1
|Полные результаты
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