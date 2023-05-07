Ферстаппен обогнал Переса и победил в Майами

Макс Ферстаппен стартовал во Флориде девятым после осечки в квалификации. Дажн потеряв на первых метрах еще одну позицию, к 15-му кругу он уже был вторым, причем отставание голландца от партнера по Red Bull Серхио Переса составляло всего четыре секунды.

После этого сражение напарников на время перешло в тактическую плоскость. Перес стартовал с поула на шинах Medium и провел пит-стоп на 21-м круге, тогда как у Макса стоял Hard, на котором гонщик доехал до 46-го круга.

Темп соперников после того, как Серхио тоже перешел на Hard, был очень близким – они несколько раз отбирали друг у друга лучшее время круга. В итоге, получив свежий комплект, Макс все же выехал на трассу вторым в полутора секундах позади мексиканца.

Но разница в резине не оставила Пересу шансов – он смог сопротивляться всего круг, после чего уступил в первом повороте. В дальнейшем борьбы за победу в гонке не было: Ферстаппен наглядно доказал, кто является лидером Red Bull, а команда получила пятую победу и четвертый дубль в пяти Гран При.

Макс эффектно завершил дистанцию лучшим кругом, который позволил увеличить отрыв от Переса до 14 очков.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо отлично использовал вторую стартовую позицию. Испанец удержал ее после старта, и хотя по ходу пит-стопов ненадолго пропустил Карлоса Сайнса, смог на трассе опередить Ferrari соотечественника и вернуться на пьедестал после пропуска награждения в Баку.

Сайнс же после неплохого начала гонки схлопотал пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, а затем совсем потерял темп из-за износа шин.

Это позволило финишировать четвертым Джорджу Расселлу из Mercedes, тогда как Карлос остался пятым. Льюис Хэмилтон, также стартовавший на Hard, реабилитировался за скверную квалификацию и пробился на шестое место, проведя несколько обгонов на самых последних кругах.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, напротив, едва ли испытал в воскресенье позитивные эмоции. На добрых полгонки он увяз в борьбе с Haas Кевина Магнуссена, и хотя в итоге взял верх, из-за потерянного времени финишировал только седьмым.

Пьер Гасли поначалу занимал четвертое место, но в итоге они с партнером по Alpine Эстебаном Оконом финишировали восьмым и девятым, а Магнуссен заработал последнее очко.

Все 20 пилотов успешно добрались до финиша. Без сходов впереди ни Лэнсу Строллу, ни пилотам McLaren не удалось заработать очки.

Результаты Гран При Майами (57 кругов)