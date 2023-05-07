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Формула 1 / Гран При Майами Отчет о гонке

Ферстаппен обогнал Переса и победил в Майами

Действующий чемпион наглядно доказал, что сильнее Серхио Переса, опередив того на трассе. Фернандо Алонсо вернулся на подиум

Александр Кабановский
Автор:
Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Макс Ферстаппен стартовал во Флориде девятым после осечки в квалификации. Дажн потеряв на первых метрах еще одну позицию, к 15-му кругу он уже был вторым, причем отставание голландца от партнера по Red Bull Серхио Переса составляло всего четыре секунды. 

После этого сражение напарников на время перешло в тактическую плоскость. Перес стартовал с поула на шинах Medium и провел пит-стоп на 21-м круге, тогда как у Макса стоял Hard, на котором гонщик доехал до 46-го круга. 

Темп соперников после того, как Серхио тоже перешел на Hard, был очень близким – они несколько раз отбирали друг у друга лучшее время круга. В итоге, получив свежий комплект, Макс все же выехал на трассу вторым в полутора секундах позади мексиканца. 

Но разница в резине не оставила Пересу шансов – он смог сопротивляться всего круг, после чего уступил в первом повороте. В дальнейшем борьбы за победу в гонке не было: Ферстаппен наглядно доказал, кто является лидером Red Bull, а команда получила пятую победу и четвертый дубль в пяти Гран При. 

Макс эффектно завершил дистанцию лучшим кругом, который позволил увеличить отрыв от Переса до 14 очков.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо отлично использовал вторую стартовую позицию. Испанец удержал ее после старта, и хотя по ходу пит-стопов ненадолго пропустил Карлоса Сайнса, смог на трассе опередить Ferrari соотечественника  и вернуться на пьедестал после пропуска награждения в Баку. 

Сайнс же после неплохого начала гонки схлопотал пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне, а затем совсем потерял темп из-за износа шин. 

Это позволило финишировать четвертым Джорджу Расселлу из Mercedes, тогда как Карлос остался пятым. Льюис Хэмилтон, также стартовавший на Hard, реабилитировался за скверную квалификацию и пробился на шестое место, проведя несколько обгонов на самых последних кругах.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, напротив, едва ли испытал в воскресенье позитивные эмоции. На добрых полгонки он увяз в борьбе с Haas Кевина Магнуссена, и хотя в итоге взял верх, из-за потерянного времени финишировал только седьмым. 

Пьер Гасли поначалу занимал четвертое место, но в итоге они с партнером по Alpine Эстебаном Оконом финишировали восьмым и девятым, а Магнуссен заработал последнее очко. 

Все 20 пилотов успешно добрались до финиша. Без сходов впереди ни Лэнсу Строллу, ни пилотам McLaren не удалось заработать очки. 

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Результаты Гран При Майами (57 кругов)

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:27'38.241   1
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:27'43.625 5.384 1
3 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 1:28'04.546 26.305 1
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:28'11.470 33.229 1
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:28'20.752 42.511 1
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:28'29.490 51.249 1
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:28'31.229 52.988 1
8 France Пьер Гасли Alpine Renault 1:28'33.911 55.670 1
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:28'36.364 58.123 1
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1:28'41.186 1'02.945 1
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:28'42.550 1'04.309 1
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:28'42.995 1'04.754 1
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:28'49.878 1'11.637 1
14 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:28'51.102 1'12.861 1
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 1:28'53.191 1'14.950 1
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:28'56.681 1'18.440 1
17 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:29'05.958 1'27.717 1
18 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 1:29'07.190 1'28.949 1
19 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 1:27'58.751 1 Lap 1
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 1:28'12.629 1 Lap 1
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