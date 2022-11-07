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Формула 1 Новость

Ферстаппен прокомментировал планы Хэмилтона остаться в Ф1

Льюис передумал завершать карьеру. А значит, в ближайшие годы у Макса будет на одного сильного соперника больше…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен прокомментировал планы Хэмилтона остаться в Ф1
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В отличие от Себастьяна Феттеля, который решил уйти из Формулы 1 в конце нынешнего сезона, Льюис Хэмилтон, похоже, передумал завершать карьеру и собрался выступать как минимум три-четыре ближайших сезона. 

На решение британца повлияли те сложности, с которыми его команда Mercedes столкнулась в нынешнем сезоне, а также пример Фернандо Алонсо, который в 41-летнем возрасте не только сохраняет скорость, но и подписал новый двулетний контракт. 

Если Льюис останется – он по определению будет серьезным претендентом на победы и титулы. А значит, задача нынешнего лидера спорта Макса Ферстаппена точно не станет проще. 

В Мексике Макса спросили, что он думает о решении Хэмилтона продолжать выступления. 

«Он должен делать то, что сам считает правильным, – ответил голландец. – И пока хочет гоняться, ему стоит делать это. 

У нас уже было немало классных сражений, и я уверен, что в предстоящие годы команды станут еще ближе по силам. 

Так что интересно будет посмотреть, кто еще сможет кинуть вызов».

В нынешнем сезоне Хэмилтон не одержал ни одной победы и занимает шестое место в чемпионате пилотов, уступая в том числе своему молодому напарнику Джорджу Расселлу. 

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