Судьба победы в Гран При Бахрейна к радости болельщиков решалась на последних кругах в очной борьбе. И нет ничего удивительного, что Макс Ферстаппен проиграл эту борьбу – все-таки его оппонентом был самый успешный гонщик последних лет. Однако голландцу наверняка было бы куда проще сражаться за первое место, будь он на трассе впереди британца.

Тем более, что именно болид RB16B в течение всего уик-энда был самым быстрым. Об этом говорят и уверенная победа в квалификации (с преимуществом более чем в три десятых секунды), и времена кругов в гонке.

Сравнение темпа Ферстаппена и Хэмилтона не будет на сто процентов показательным: по ходу заезда не было ситуации, чтобы голландец и британец в один и тот же период времени ехали по чистой трассе на шинах одного состава, которые отработали примерно равное количество кругов. И все-таки кое-какие выводы сделать можно.

Хэмилтон после своего второго пит-стопа, получив свежий комплект шин Hard, проехал первый круг за 1:24.4, а потом показывал времена в диапазоне между 1:24.7 и 1:25.3. Ферстаппен на своем втором пит-стопе тоже получил свежий Hard – после чего на первых трех кругах ехал не медленнее чем 1:23.5. Само собой, нам надо учесть, что голландец переобулся на 11 кругов позже британца и машина Ферстаппена после второго пит-стопа была легче. Но если мы даже внесем поправку на количество топлива (традиционно считается, что каждые 10 кг топлива делают болид медленнее на 0.3 с с круга) и прибавим к результатам голландца шесть-семь десятых, болид Red Bull все равно окажется на несколько десятых быстрее Mercedes.

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Как Ферстаппен оказался за спиной Хэмилтона

Ключевым моментом заезда, как прекрасно помнят болельщики, стала первая волна пит-стопов. Первым на 13-м круге переобулся Хэмилтон. Mercedes позвала своего лидера в боксы достаточно рано: еще утром медиа-эксперт Формулы 1 Крис Медланд прогнозировал, что у стартовавших на Medium лидеров длина первого отрезка составит около 18-ти кругов.

Ферстаппен совершил свой пит-стоп на 17-м круге – и эта задержка обошлась голландцу почти в 8 секунд: если на 12-м круге он был больше чем на полторы секунды впереди, то на 18-м – уже на шесть с половиной позади. Пока голландец продолжал ехать на изношенных шинах, британец по полной использовал преимущество свежей резины. И после этого в течение всей гонки пилот Red Bull был вынужден скорее искать ответы на действия соперника, чем вести свою игру.

Почему Ферстаппен не повторил действия Хэмилтона

Этот вопрос возник еще в ходе гонки. Ведь когда твой преследователь совершает пит-стоп, переобуть своего пилота на следующем круге – традиционное решение тактического штаба.

Вряд ли Red Bull боялась попадания своего гонщика в трафик. Пилоты, к 10-му кругу ехавшие в 12-25 секундах за Ферстаппеном (а на переобувании теряется около 22 секунд), побывали в боксах либо до Хэмилтона, либо одновременно с ним – то есть непроизвольно расчистили трассу на случай, если Red Bull провел бы пит-стоп следом за Mercedes. К тому же, Хэмилтон после своего пит-стопа оказался за Сайнсом и не испытывал каких-либо проблем при обгоне испанца – то есть трафик был для лидеров не таким уж и опасным.

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Но помимо трафика было сразу несколько обстоятельств, из-за которых повторение действий Хэмилтона не выглядело оптимальным вариантом.

Во-первых, свою позицию Ферстаппен уступил по сути в момент, когда в боксы боехал Хэмилтон. Разница между в темпе между Red Bull на изношенном Medium и Mercedes на свежем Hard была так велика, что накопившееся к первому пит-стопу отставание британец «съел» на первом же круге после выезда из боксов.

Во-вторых, не стоит забывать, что в тот момент Макс в одиночку воевал против двух Mercedes. И если бы он совершил свой пит-стоп сразу после Хэмилтона, Боттас (в реальности совершивший пит-стоп на 16-м круге) наверняка остался бы на трассе. Дав тактическому штабу Mercedes больше возможностей для маневра.

В-третьих, существует такой фактор, как вероятность выезда автомобиля безопасности. Которая считается выше среднестатистической и для трассы в Бахрейне, и для первой гонки сезона по отдельности. Когда же в Бахрейне проводится первая гонка сезона, шансы дополнительно повышаются. И сохраняя лидирующую позицию, Ферстаппен сохранял и возможность извлечь выгоду из появления на трассе сейфти-кара.

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Одним словом, раз уж откат за спину Хэмилтона был для Ферстаппена неизбежен, тактический штаб Red Bull предпочел по максимуму оттянуть этот момент. И потому, что за спиной Льюиса вести свою гонку было бы сложнее – и потому, что сохранение лидерства могло сыграть на руку Максу в случае серьезного инцидента на трассе.

Почему Ферстаппен не поехал в боксы раньше Хэмилтона

Отказываться от лидерства (точнее, от преимущества чистой трассы) в Формуле 1 вообще не особо любят. К тому же, к примеру, еще на 10-м круге та часть пелотона, где оказался бы Ферстаппен после своего пит-стопа, была «населена» весьма плотно. И в Mercedes как раз явно ждали момента, когда зона в 20-25 секундах за Ферстаппеном начнет расчищаться. Алонсо (8-е место) поехал в боксы на 11-м круге, Норрис, Леклер и Стролл (4-е, 5-е и 7-е место) переобулись на 12-м – и на 13-м круге провел свой пит-стоп Хэмилтон.

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Теоретически можно представить ситуацию, в которой Red Bull разгадала замысел соперников и провела первый пит-стоп Ферстаппена одновременно с Хэмилтоном. Но, похоже, в реальности этот вариант был весьма рискованным. Вспомним: пилоты Mercedes использовали шины Hard и на втором, и на третьем отрезках – в то время как Макс проехал второй отрезок на покрышках средней жесткости.

В тот момент могло показаться, что шины Medium были поставлены на болид голландца с целью обеспечить максимальный потенциал для атаки в борьбе с Хэмилтоном. Однако была и еще одна причина: в распоряжении Red Bull был только один свежий комплект Hard – в то время как у каждого из гонщиков Mercedes было по два таких комплекта.

В других обстоятельствах это могло и не иметь решающего значения – но вспомним о том, что эксперты предсказывали первые пит-стопы лидеров на 18-м круге, а в реальности все началось на 5 кругов раньше. Выбранная для Хэмилтона тактическая схема предусматривала атаку после первого пит-стопа ценой потери шинами формы ближе к финишу. Red Bull сделать то же самое не мог – потому что при прочих равных (если Макс атаковал бы с той же интенсивностью и так же долго, как Льюис в реальности) покрышки Ферстаппена в конце гонки могли просто не выдержать.

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Почему у Ферстаппена не оказалось «лишнего» комплекта Hard

Один из двух таких комплектов (а перед началом уик-энда командам выдают всего по 2 комплекта Hard на пилота) был полностью выкатан на субботней тренировке – в то время как пилоты Mercedes на самых жестких шинах до гонки вообще не ездили. Зато в распоряжении у Ферстаппена был лишний комплект прикатанных мягких шин – который голландцу в гонке, как нетрудно догадаться, не пригодился. «Может быть, нам стоит тщательнее подходить к выбору шин, с которыми мы будем работать на тренировках», – сказал вечером в воскресенье Ферстаппен. А журналистам и болельщикам, похоже, не грех тщательнее следить за ходом этих тренировок.