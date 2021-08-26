Ферстаппен проиграет, Алонсо без очков. Пять прогнозов на Бельгию
Формула 1 возвращается, а вместе с ней и наши нестандартные прогнозы!
Алонсо без очков
Форма астурийского старца в этом году идет по нарастающей, как и форма его команды. Но пока Alpine не выглядит машиной для скоростных и широких трасс. Все ее успехи приходятся на узкие и извилистые автодромы, а сам Фернандо блистает благодаря шикарным стартам и последующей обороне позиций. Но в Спа оборона мало что дает – если тебя нельзя обогнать, тебя просто объедут.
Да и сам Фернандо удивительно не сочетается с бельгийской трассой. Не уверен, что в чемпионате есть другая трасса, где Алонсо за 15 попыток не одержал ни одной победы. Так что, возможно, продолжение успешной серии придется отложить.
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Фото: Alpine
Ферстаппен не выиграет
Удивительно, но на трассе, где за него болеет 200 тысяч человек, Макс никогда не был успешен. За шесть гонок ему не довелось в Спа подняться выше третьего места, и на то есть вполне объективные причины.
Во-первых, стиль езды самого Ферстаппена гораздо больше подходит к извилистым трассам. Во-вторых, на них же нацелена вся аэродинамика Red Bull. Да, свой вклад вносила и слабость моторов. В этом году они стали заметно мощнее, но на прямых Red Bull все еще не соперник Mercedes.
Понятно, что после Британии и Венгрии Макс выйдет на трассу обозленный и настроенный на победу. Но вряд ли это ему поможет сломать систему.
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Сайнс в топ-6
Карлос Сайнс в Спа – это история невезения. В 2015-м он вывел Toro Rosso в третий сегмент, но в гонке сошел из-за отказа мотора. Годом позже получил прокол и сошел уже на старте гонки. В 2018-м устроил прорыв после старта в хвосте из-за смены мотора – но одну позицию не дотянул до очков. В 2019-м опять сменил мотор – и сошел на старте из-за его отказа. А в 2020-м квалифицировался седьмым, но не смог даже стартовать. Угадаете из-за чего? Правильно – отказ мотора!
Так и вышло, что за шесть гонок в Спа Карлос набрал всего одно очко. Но в этот раз он наверняка превзойдет прошлый раз на порядок – то есть в 10 раз минимум. Смотрите сами: Ferrari после Франции была быстра вообще не всех трассах, а сам Карлос явно освоился в машине. К тому же, разборки Mercedes и Red Bull наверняка продолжат бить по обеим командам, оставляя просто для успехов их конкурентам.
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Фото: Motorsport Images
Риккардо в очках
Кого Спа любит, так это Дэна Риккардо. Он брал тут очки с Toro Rosso, с первой попытки выиграл с Red Bull и едва не затащил на подиум Renault в прошлом году. Если бы не сходы и год в HRT, Дэн вообще был бы самым успешным действующим пилотом в Бельгии после Хэмилтона и Феттеля.
Понятно, что год у него тяжелый. Но если верить McLaren, то главной проблемой Риккардо остаются торможения, в которые он заходит слишком рано для своего болида. В Спа торможений, конечно, хватает, но ключевую роль играют не они. К тому же, и сам пилот в перерыв наверняка много работал над адаптацией стиля. Так что ждем от Риккардо прорыва и приближения к Норрису.
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Фото: Motorsport Images
Расселл опять в Q3
В этом году Williams уже выполнила программу максимум, не только пробившись в третий сегмент квалификации, но и набрав 10 очков. Это больше, чем за три прошлых сезона вместе взятых. Но вряд ли в Гроуве на этом остановятся.
Понятно, что на широкой бельгийской трассе удерживать позиции, как в Венгрии, не получится. Зато есть где разгуляться мотору Mercedes и талантам Расселла в квалификации. Так что очередной выход Джорджа в третий сегмент не должен никого удивлять. Разве что, кроме букмекеров.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бельгии
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|14
|4
|4
|1
|13,8
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|14
|2
|3
|1
|11,9
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|15
|4
|4
|1
|9,8
|Валттери Боттас (Mercedes)
|8
|0
|0
|2
|9,5
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|3
|1
|1
|1
|8,3
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|10
|3
|1
|1
|7,3
|Эстебан Окон (Alpine)
|3
|0
|0
|5
|6,7
|
Фернандо Алонсо (Alpine)
|15
|6
|0
|2
|5,8
|
Макс Ферстаппен
(Red Bull)
|6
|2
|0
|3
|5,7
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|10
|3
|0
|5
|4,3
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|2
|1
|0
|7
|3
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|3
|0
|0
|8
|2,7
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|4
|0
|0
|9
|0,75
|
Карлос Сайнс
(McLaren)
|6
|4
|0
|10
|0,2
|Джордж Расселл (Williams)
|2
|1
|0
|15
|0
|Николя Латифи (Williams)
|1
|0
|0
|16
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|2
|2
|0
|-
|-
|
Юки Цунода (AlphaTauri)
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
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