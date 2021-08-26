Ферстаппен проиграет, Алонсо без очков. Пять прогнозов на Бельгию

Алонсо без очков

Форма астурийского старца в этом году идет по нарастающей, как и форма его команды. Но пока Alpine не выглядит машиной для скоростных и широких трасс. Все ее успехи приходятся на узкие и извилистые автодромы, а сам Фернандо блистает благодаря шикарным стартам и последующей обороне позиций. Но в Спа оборона мало что дает – если тебя нельзя обогнать, тебя просто объедут.

Да и сам Фернандо удивительно не сочетается с бельгийской трассой. Не уверен, что в чемпионате есть другая трасса, где Алонсо за 15 попыток не одержал ни одной победы. Так что, возможно, продолжение успешной серии придется отложить.

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Фернандо Алонсо, демо-заезд на Alpine F1 Фото: Alpine

Ферстаппен не выиграет

Удивительно, но на трассе, где за него болеет 200 тысяч человек, Макс никогда не был успешен. За шесть гонок ему не довелось в Спа подняться выше третьего места, и на то есть вполне объективные причины.

Во-первых, стиль езды самого Ферстаппена гораздо больше подходит к извилистым трассам. Во-вторых, на них же нацелена вся аэродинамика Red Bull. Да, свой вклад вносила и слабость моторов. В этом году они стали заметно мощнее, но на прямых Red Bull все еще не соперник Mercedes.

Понятно, что после Британии и Венгрии Макс выйдет на трассу обозленный и настроенный на победу. Но вряд ли это ему поможет сломать систему.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Сайнс в топ-6

Карлос Сайнс в Спа – это история невезения. В 2015-м он вывел Toro Rosso в третий сегмент, но в гонке сошел из-за отказа мотора. Годом позже получил прокол и сошел уже на старте гонки. В 2018-м устроил прорыв после старта в хвосте из-за смены мотора – но одну позицию не дотянул до очков. В 2019-м опять сменил мотор – и сошел на старте из-за его отказа. А в 2020-м квалифицировался седьмым, но не смог даже стартовать. Угадаете из-за чего? Правильно – отказ мотора!

Так и вышло, что за шесть гонок в Спа Карлос набрал всего одно очко. Но в этот раз он наверняка превзойдет прошлый раз на порядок – то есть в 10 раз минимум. Смотрите сами: Ferrari после Франции была быстра вообще не всех трассах, а сам Карлос явно освоился в машине. К тому же, разборки Mercedes и Red Bull наверняка продолжат бить по обеим командам, оставляя просто для успехов их конкурентам.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Motorsport Images

Риккардо в очках

Кого Спа любит, так это Дэна Риккардо. Он брал тут очки с Toro Rosso, с первой попытки выиграл с Red Bull и едва не затащил на подиум Renault в прошлом году. Если бы не сходы и год в HRT, Дэн вообще был бы самым успешным действующим пилотом в Бельгии после Хэмилтона и Феттеля.

Понятно, что год у него тяжелый. Но если верить McLaren, то главной проблемой Риккардо остаются торможения, в которые он заходит слишком рано для своего болида. В Спа торможений, конечно, хватает, но ключевую роль играют не они. К тому же, и сам пилот в перерыв наверняка много работал над адаптацией стиля. Так что ждем от Риккардо прорыва и приближения к Норрису.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Motorsport Images

Расселл опять в Q3

В этом году Williams уже выполнила программу максимум, не только пробившись в третий сегмент квалификации, но и набрав 10 очков. Это больше, чем за три прошлых сезона вместе взятых. Но вряд ли в Гроуве на этом остановятся.

Понятно, что на широкой бельгийской трассе удерживать позиции, как в Венгрии, не получится. Зато есть где разгуляться мотору Mercedes и талантам Расселла в квалификации. Так что очередной выход Джорджа в третий сегмент не должен никого удивлять. Разве что, кроме букмекеров.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бельгии

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 14 4 4 1 13,8 Себастьян Феттель (Aston Martin) 14 2 3 1 11,9 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 15 4 4 1 9,8 Валттери Боттас (Mercedes) 8 0 0 2 9,5 Шарль Леклер (Ferrari) 3 1 1 1 8,3 Даниэль Риккардо (McLaren) 10 3 1 1 7,3 Эстебан Окон (Alpine) 3 0 0 5 6,7 Фернандо Алонсо (Alpine) 15 6 0 2 5,8 Макс Ферстаппен (Red Bull) 6 2 0 3 5,7 Серхио Перес (Red Bull) 10 3 0 5 4,3 Ландо Норрис (McLaren) 2 1 0 7 3 Пьер Гасли (AlphaTauri) 3 0 0 8 2,7 Лэнс Стролл (Aston Martin) 4 0 0 9 0,75 Карлос Сайнс (McLaren) 6 4 0 10 0,2 Джордж Расселл (Williams) 2 1 0 15 0 Николя Латифи (Williams) 1 0 0 16 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 2 2 0 - - Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0