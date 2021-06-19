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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Ферстаппен проехал на 0,7 секунды быстрее Боттаса в финальной тренировке

Субботнее утро в Ле-Кастелле, когда гонщики и команды готовились к квалификации, принесло Red Bull весомое преимущество над Mercedes

Ферстаппен проехал на 0,7 секунды быстрее Боттаса в финальной тренировке

Если первый день Гран При Франции показал равенство темпа двух главных фаворитов, то в начала второго картина уже выглядела совершенно иначе. Макс Ферстаппен, поставив новый рекорд уик-энда (1:31.300), не просто возглавил протокол, но и превзошел всех преследователей минимум на три четверти секунды. 

Вторым, как и накануне, стал Валттери Боттас, но его результат на тех же шинах Soft составил только 1:32.047. Льюис Хэмилтон вновь уступил партнеру по Mercedes, показав только пятый результат с секундным отставанием от лидера. 

Между парой гонщиков на W12 в протоколе расположились Карлос Сайнс (Ferrari)  Серхио Перес (Red Bull).

Ландо Норрис стал шестым, опередив дуэт пилотов Alpine, где Фернандо Алонсо на несколько сотых превзошел Эстебана Окона. 

Только 11-м остался Шарль Леклер – его машину при отработке квалификационной попытки сорвало в занос в 12-м повороте. 

Никита Мазепин стал по итогам финальной тренировки 20-м и последним. По ходу заездов россиянина из команды Haas закрутило в послестартовой «эске», но пострадал от этого только комплект шин.

 

Позже результат самого быстрого круга Мазепина был аннулировал за нарушение границ трассы. От этого же пострадал и Юки Цунода из AlphaTauri.

Результаты третьей тренировки Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 11 1'31.300  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 14 1'32.047 0.747
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 17 1'32.195 0.895
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 15 1'32.238 0.938
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 15 1'32.266 0.966
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 14 1'32.336 1.036
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 15 1'32.624 1.324
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 16 1'32.681 1.381
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 16 1'32.707 1.407
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 14 1'32.759 1.459
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 15 1'32.820 1.520
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 17 1'33.017 1.717
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 15 1'33.051 1.751
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 1'33.200 1.900
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 16 1'33.328 2.028
16 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 16 1'33.364 2.064
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 17 1'33.424 2.124
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'33.584 2.284
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 14 1'34.143 2.843
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 13 1'34.642 3.342
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