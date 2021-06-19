Ферстаппен проехал на 0,7 секунды быстрее Боттаса в финальной тренировке
Субботнее утро в Ле-Кастелле, когда гонщики и команды готовились к квалификации, принесло Red Bull весомое преимущество над Mercedes
Если первый день Гран При Франции показал равенство темпа двух главных фаворитов, то в начала второго картина уже выглядела совершенно иначе. Макс Ферстаппен, поставив новый рекорд уик-энда (1:31.300), не просто возглавил протокол, но и превзошел всех преследователей минимум на три четверти секунды.
Вторым, как и накануне, стал Валттери Боттас, но его результат на тех же шинах Soft составил только 1:32.047. Льюис Хэмилтон вновь уступил партнеру по Mercedes, показав только пятый результат с секундным отставанием от лидера.
Между парой гонщиков на W12 в протоколе расположились Карлос Сайнс (Ferrari) Серхио Перес (Red Bull).
Ландо Норрис стал шестым, опередив дуэт пилотов Alpine, где Фернандо Алонсо на несколько сотых превзошел Эстебана Окона.
Только 11-м остался Шарль Леклер – его машину при отработке квалификационной попытки сорвало в занос в 12-м повороте.
Никита Мазепин стал по итогам финальной тренировки 20-м и последним. По ходу заездов россиянина из команды Haas закрутило в послестартовой «эске», но пострадал от этого только комплект шин.
Позже результат самого быстрого круга Мазепина был аннулировал за нарушение границ трассы. От этого же пострадал и Юки Цунода из AlphaTauri.
Результаты третьей тренировки Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|11
|1'31.300
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|14
|1'32.047
|0.747
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|17
|1'32.195
|0.895
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|15
|1'32.238
|0.938
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|15
|1'32.266
|0.966
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'32.336
|1.036
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|15
|1'32.624
|1.324
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|16
|1'32.681
|1.381
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|16
|1'32.707
|1.407
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|14
|1'32.759
|1.459
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'32.820
|1.520
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'33.017
|1.717
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|1'33.051
|1.751
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'33.200
|1.900
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|16
|1'33.328
|2.028
|16
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|16
|1'33.364
|2.064
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|17
|1'33.424
|2.124
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|16
|1'33.584
|2.284
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|14
|1'34.143
|2.843
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|13
|1'34.642
|3.342
|Полные результаты
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