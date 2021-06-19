Если первый день Гран При Франции показал равенство темпа двух главных фаворитов, то в начала второго картина уже выглядела совершенно иначе. Макс Ферстаппен, поставив новый рекорд уик-энда (1:31.300), не просто возглавил протокол, но и превзошел всех преследователей минимум на три четверти секунды.

Вторым, как и накануне, стал Валттери Боттас, но его результат на тех же шинах Soft составил только 1:32.047. Льюис Хэмилтон вновь уступил партнеру по Mercedes, показав только пятый результат с секундным отставанием от лидера.

Между парой гонщиков на W12 в протоколе расположились Карлос Сайнс (Ferrari) Серхио Перес (Red Bull).

Ландо Норрис стал шестым, опередив дуэт пилотов Alpine, где Фернандо Алонсо на несколько сотых превзошел Эстебана Окона.

Только 11-м остался Шарль Леклер – его машину при отработке квалификационной попытки сорвало в занос в 12-м повороте.

Никита Мазепин стал по итогам финальной тренировки 20-м и последним. По ходу заездов россиянина из команды Haas закрутило в послестартовой «эске», но пострадал от этого только комплект шин.

Позже результат самого быстрого круга Мазепина был аннулировал за нарушение границ трассы. От этого же пострадал и Юки Цунода из AlphaTauri.

Результаты третьей тренировки Гран При Франции