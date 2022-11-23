Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году

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Выиграв год назад звание сильнейшего пилота Ф1 в дуэли с Льюисом Хэмилтоном, Макс Ферстаппен объявил, что временно отказывается от своего стартового номера 33 и воспользуется правом чемпиона мира выступать на машине с №1.

Отстояв титул в нынешнем сезоне, голландец объявил, что продолжит эту практику.

«Я продолжу использовать "единичку", – рассказал он в Абу-Даби, отвечая на вопрос Motorsport.com. – считаю, что этот номер для любого пилота является самым желанным.

Будет ли в твоей карьере в Ф1 возможность хоть раз использовать его? Ты никогда не можешь этого знать.

Вернуться к №33 я смогу всегда, как только перестану быть чемпионом. Но пока титул у меня, я постоянно буду ездить с "единичкой"».

До сезона-2022 номер 1 встречался в протоколах Формулы 1 только в 2014-м, когда его в последний раз брал Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон никогда не делал этого, предпочитая сохранить №44, а Нико Росберг завершил карьеру сразу после победы в чемпионате.

Ферстаппен продолжил: «Прошедший сезон получился особенным для меня и команды. Мы выиграли в зачете конструкторов впервые с 2013 года, и это невероятно важно для всей команды.

Думаю, в дальнейшем нам будет очень непросто повторить такой сезон, не говоря уж о том, чтобы добиться большего.

Понятно, что психологически ты настраиваешься каждый год проводить сильнее предыдущего, но вновь добиться таких результатов будет очень непросто. Так что нам надо радоваться тому, каким получился 2022-й, и наслаждаться этими моментами».

В пелотоне будущего сезона Ф1 стартовые номера пока не выбрали только Ник де Врис и Логан Сарджент.