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Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году

Макс решил, что не станет отказываться от чемпионской «единички», с которой смог отстоять первый титул

Автор:
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист
Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году
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Выиграв год назад звание сильнейшего пилота Ф1 в дуэли с Льюисом Хэмилтоном, Макс Ферстаппен объявил, что временно отказывается от своего стартового номера 33 и воспользуется правом чемпиона мира выступать на машине с №1.

Отстояв титул в нынешнем сезоне, голландец объявил, что продолжит эту практику. 

«Я продолжу использовать "единичку", – рассказал он в Абу-Даби, отвечая на вопрос Motorsport.com. –  считаю, что этот номер для любого пилота является самым желанным.

Будет ли в твоей карьере в Ф1 возможность хоть раз использовать его? Ты никогда не можешь этого знать.  

Вернуться к №33 я смогу всегда, как только перестану быть чемпионом. Но пока титул у меня, я постоянно буду ездить с "единичкой"». 

До сезона-2022 номер 1 встречался в протоколах Формулы 1 только в 2014-м, когда его в последний раз брал Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон никогда не делал этого, предпочитая сохранить №44, а Нико Росберг завершил карьеру сразу после победы в чемпионате.  

Ферстаппен продолжил: «Прошедший сезон получился особенным для меня и команды. Мы выиграли в зачете конструкторов впервые с 2013 года, и это невероятно важно для всей команды. 

Думаю, в дальнейшем нам будет очень непросто повторить такой сезон, не говоря уж о том, чтобы добиться большего.  

Понятно, что психологически ты настраиваешься каждый год проводить сильнее предыдущего, но вновь добиться таких результатов будет очень непросто. Так что нам надо радоваться тому, каким получился 2022-й, и наслаждаться этими моментами».

В пелотоне будущего сезона Ф1 стартовые номера пока не выбрали только Ник де Врис и Логан Сарджент.

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