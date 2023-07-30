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Формула 1 / Гран При Бельгии Отчет о гонке

Ферстаппен продолжил победную серию Red Bull на Гран При Бельгии

После штрафа за замену коробки передач Макс стартовал в Спа шестым, но к 170му кругу вышел в лидеры и легко уехал к вершине подиума. Компанию на пьедестале ему составили партнер по Red Bull Серхио Перес и Шарль леклер из Ferrari

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Воскресная гонка стала первой сессией с начала уик-энда, которую участники Ф1 смогли полностью провести на сухой трассе (хотя примерно на середине дистанции все же заморосил дождик, но ненадолго). Это снизило вероятность неожиданностей и принесло закономерный результат – Макс Ферстаппен выиграл в восьмой раз подряд. 

Борьба началась со столкновения героя субботы Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом – первый сошел сразу, второй после попытки продолжить гонку. 

Это сразу сделало Макса четвертым, после чего он начал отыгрывать позиции. На шестом круге позади остался Льюис Хэмилтон, на девятом – Шарль Леклер. 

Лидировал все это время Серхио Перес, который смог сразу обогнать монегаска из Ferrari. Он остался впереди напарника после первых пит-стопов, но на 17-м круге Макс провел успешную атаку и оставил партнера по команде позади. 

В итоге он выиграл с перевесом более 20 секунд – и продолжил победную серию Red Bull до 13 Гран При. 

Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

После этого позиции в первой пятерке больше не менялись – Red Bull впервые с Майами добилась дубля, Леклер, как и в спринте, стал третьим. 

Хэмилтон, который на свежих шинах увел у Макса бонус за лучший круг, и Фернандо Алонсо дополнили пятерку. 

Юки Цунода с Алексом Элбоном, которые на первом отрезке дистанции занимали непривычно высокие шестую и седьмую позиции, в итоге не смогли удержать их. Юпонец из AlphaTauri хотя бы финишировал десятым, а гонщик Williams даже не заработал очков. 

Их потеснили Джордж Расселл с Ландо Норрисом – после недавних подвигов McLaren в этот раз выглядела более скромно.

Лэнс Стролл попробовал проехать гонку с одним пит-стопом против двух у соперников, но из-за этого не мог сопротивляться на последних кругах и пропустил на восьмое место Эстебана Окона. 

За исключением Сайнса с Пиастри, все остальные гонщики добрались до клетчатого флага.

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Результаты Гран При Бельгии (44 круга)

Поз.  Гонщик   Команда / Мотор  Время / Отст.
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1:22'30.450
2 Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 22.305
3 Monaco Шарль Леклер Ferrari 32.259
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 49.671
5 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 56.184
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:03.101
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1:13.719
8 France Эстебан Окон Alpine/Renault 1:14.719
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1:19.340
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1:20.221
11 France Пьер Гасли Alpine/Renault 1:23.084
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1:25.191
13 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1:35.441
14 Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 1:36.184
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1:41.754
16 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1:43.071
17 United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 1:44.476
18 Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1:50.450
  Spain Карлос Сайнс Ferrari НФ
  Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes НФ

 

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