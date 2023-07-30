Ферстаппен продолжил победную серию Red Bull на Гран При Бельгии
После штрафа за замену коробки передач Макс стартовал в Спа шестым, но к 170му кругу вышел в лидеры и легко уехал к вершине подиума. Компанию на пьедестале ему составили партнер по Red Bull Серхио Перес и Шарль леклер из Ferrari
Воскресная гонка стала первой сессией с начала уик-энда, которую участники Ф1 смогли полностью провести на сухой трассе (хотя примерно на середине дистанции все же заморосил дождик, но ненадолго). Это снизило вероятность неожиданностей и принесло закономерный результат – Макс Ферстаппен выиграл в восьмой раз подряд.
Борьба началась со столкновения героя субботы Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом – первый сошел сразу, второй после попытки продолжить гонку.
Это сразу сделало Макса четвертым, после чего он начал отыгрывать позиции. На шестом круге позади остался Льюис Хэмилтон, на девятом – Шарль Леклер.
Лидировал все это время Серхио Перес, который смог сразу обогнать монегаска из Ferrari. Он остался впереди напарника после первых пит-стопов, но на 17-м круге Макс провел успешную атаку и оставил партнера по команде позади.
В итоге он выиграл с перевесом более 20 секунд – и продолжил победную серию Red Bull до 13 Гран При.
Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
После этого позиции в первой пятерке больше не менялись – Red Bull впервые с Майами добилась дубля, Леклер, как и в спринте, стал третьим.
Хэмилтон, который на свежих шинах увел у Макса бонус за лучший круг, и Фернандо Алонсо дополнили пятерку.
Юки Цунода с Алексом Элбоном, которые на первом отрезке дистанции занимали непривычно высокие шестую и седьмую позиции, в итоге не смогли удержать их. Юпонец из AlphaTauri хотя бы финишировал десятым, а гонщик Williams даже не заработал очков.
Их потеснили Джордж Расселл с Ландо Норрисом – после недавних подвигов McLaren в этот раз выглядела более скромно.
Лэнс Стролл попробовал проехать гонку с одним пит-стопом против двух у соперников, но из-за этого не мог сопротивляться на последних кругах и пропустил на восьмое место Эстебана Окона.
За исключением Сайнса с Пиастри, все остальные гонщики добрались до клетчатого флага.
Результаты Гран При Бельгии (44 круга)
|Поз.
|Гонщик
|Команда / Мотор
|Время / Отст.
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1:22'30.450
|2
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|22.305
|3
|Шарль Леклер
|Ferrari
|32.259
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|49.671
|5
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|56.184
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:03.101
|7
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1:13.719
|8
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1:14.719
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|1:19.340
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1:20.221
|11
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1:23.084
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|1:25.191
|13
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|1:35.441
|14
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|1:36.184
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|1:41.754
|16
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1:43.071
|17
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|1:44.476
|18
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|1:50.450
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|НФ
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|НФ
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