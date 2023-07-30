Ферстаппен продолжил победную серию Red Bull на Гран При Бельгии

Воскресная гонка стала первой сессией с начала уик-энда, которую участники Ф1 смогли полностью провести на сухой трассе (хотя примерно на середине дистанции все же заморосил дождик, но ненадолго). Это снизило вероятность неожиданностей и принесло закономерный результат – Макс Ферстаппен выиграл в восьмой раз подряд.

Борьба началась со столкновения героя субботы Оскара Пиастри с Карлосом Сайнсом – первый сошел сразу, второй после попытки продолжить гонку.

Это сразу сделало Макса четвертым, после чего он начал отыгрывать позиции. На шестом круге позади остался Льюис Хэмилтон, на девятом – Шарль Леклер.

Лидировал все это время Серхио Перес, который смог сразу обогнать монегаска из Ferrari. Он остался впереди напарника после первых пит-стопов, но на 17-м круге Макс провел успешную атаку и оставил партнера по команде позади.

В итоге он выиграл с перевесом более 20 секунд – и продолжил победную серию Red Bull до 13 Гран При.

Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

После этого позиции в первой пятерке больше не менялись – Red Bull впервые с Майами добилась дубля, Леклер, как и в спринте, стал третьим.

Хэмилтон, который на свежих шинах увел у Макса бонус за лучший круг, и Фернандо Алонсо дополнили пятерку.

Юки Цунода с Алексом Элбоном, которые на первом отрезке дистанции занимали непривычно высокие шестую и седьмую позиции, в итоге не смогли удержать их. Юпонец из AlphaTauri хотя бы финишировал десятым, а гонщик Williams даже не заработал очков.

Их потеснили Джордж Расселл с Ландо Норрисом – после недавних подвигов McLaren в этот раз выглядела более скромно.

Лэнс Стролл попробовал проехать гонку с одним пит-стопом против двух у соперников, но из-за этого не мог сопротивляться на последних кругах и пропустил на восьмое место Эстебана Окона.

За исключением Сайнса с Пиастри, все остальные гонщики добрались до клетчатого флага.

Результаты Гран При Бельгии (44 круга)

Поз. Гонщик Команда / Мотор Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1:22'30.450 2 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 22.305 3 Шарль Леклер Ferrari 32.259 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 49.671 5 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 56.184 6 Джордж Расселл Mercedes 1:03.101 7 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1:13.719 8 Эстебан Окон Alpine/Renault 1:14.719 9 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1:19.340 10 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1:20.221 11 Пьер Гасли Alpine/Renault 1:23.084 12 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1:25.191 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1:35.441 14 Алекс Элбон Williams/Mercedes 1:36.184 15 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1:41.754 16 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1:43.071 17 Логан Сарджент Williams/Mercedes 1:44.476 18 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1:50.450 Карлос Сайнс Ferrari НФ Оскар Пиастри McLaren/Mercedes НФ