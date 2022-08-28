Ферстаппен пробился к победе в Спа с 14-го места

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Бельгийская гонка стала триумфом Red Bull и ее лидера Макса Ферстаппена. Стартовав лишь 14-м из-за штрафа за замену мотора, действующий чемпион уже к 12-му кругу дистанции вышел в лидеры.

Правда, к тому моменту стартовавший с поула и захвативший поначалу лидерство Карлос Сайнс уже провел свой первый пит-стоп, но уже через шесть кругов, в свою очередь сменив резину, голландец догнал и опередил пилота Ferrari – после чего лидировал до финиша и стал сильнейшим в девятый раз в сезоне и в 29-й в карьере.

Серхио Перес провалил старт, откатившись со второго места на пятое, однако за 44 круга дистанции он отыграл все потери, также обогнал Сайнса в реальной борьбе и обеспечил Red Bull четвертый в сезоне дубль. При этом его отставание от напарника к финишу достигло почти 20 секунд.

Скорости Ferrari в это воскресенье хватило только на третье место Карлоса, тогда как лидер команды Шарль Леклер, также оштрафованный за новый мотор, уже на первых кругах вынужден был остановиться в боксах для прочистки воздухозаборников тормозов – туда попала пленка от визора, – и в итоге финишировал только пятым, уступив еще и Джорджу Расселлу из Mercedes.

В самом конце гонки Ferrari напомнила о своей «гениальной» работе с тактикой. Леклеру скомандовали ехать в боксы за свежим комплектом Soft ради борьбы за бонус лучшего круга. Но в итоге пилот оказался на дистанции атаки для Фернандо Алонсо – и тот вышел вперед в конце Кеммеля. Шарль смог вернуть позицию, но ни о каком лучшем круге речи уже не было.

Более того, уже после финиша Леклеру присудили пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне – и вместо пятой строчки в протоколе гонки он оказался на шестой.

Такой результат стоил монегаску второй строчки в общем зачете – так как Макс получил еще и бонус за круг быстрее всех, его преимущество над соперником из Ferrari достигло 98 очков.

Столкновение Фернандо Алонсо, Alpine A522, и Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13

Старые счеты

После того, как Перес провалил старт, второе место неожиданно досталось Фернандо Алонсо. Но на прямой Кеммель испанца атаковал его давний напарник Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион, находясь снаружи, не оставил сопернику достаточно места – и машины столкнулись.

«Что за идиот, он закрыл калитку, когда был снаружи, – сказал Фернандо по радио. – У нас был мега-старт, а этот парень может управлять машиной, только когда стартует первым».

Льюис продолжил движение, но почти сразу потерял скорость и по указанию команды остановил машину – это его первый сход в нынешнем сезоне. Судьи рассмотрели столкновение и сочли его гоночным.

Алонсо же поехал дальше и в итоге стал в ней не просто «лучшим из остальных», но и финишировал впереди Леклера после очередной осечки Скудерии.

Эстебан Окон подтвердил темп Alpine, пробившись из конца решетки на седьмое место.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Прощание Себа со Спа

Пятой по силе командой в Бельгии стала Aston Martin. Еще в тренировках ее пилоты регулярно заезжали в десятку, а в гонке Себастьян Феттель поначалу даже держался пятым. Даже пропустив соперников из топ-команд и не сумев противостоять Окону в красивой тройной борьбе с участием Пьера Гасли на прямой Кеммель, Себ завершил свой прощальный Гран При Бельгии на восьмом месте.

Француз из AlphaTauri, вынужденный стартовать с пит-лейна из-за проблем в электросистеме перед началом гонки, остался девятым, а Алекс Элбон в третий раз в сезоне принес Williams очки.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42, после схода Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Грустный праздник

Ваоттери Боттас, которому в день гонки исполнилось 33 года, выбыл из борьбы уже на втором круге. Прямо перед финном в связке Ле Комб Николя Латифи увлекся борьбой с Оконом. Williams канадца закрутило, и Боттасу, чтобы избежать столкновения, пришлось выехать в гравий.

Латифи после этого как ни в чем не бывало помчался догонять соперников (в чем не слишком преуспел), а вот Валттери пришлось оформить сход – после этого до самого финиша гонка не потеряла ни одного участника.

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Результаты Гран При Бельгии