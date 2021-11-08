Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

В Мексике Макс Ферстаппен на 19 очков оторвался от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Формулы 1. На ближайшем этапе в Бразилии голландец тоже считается фаворитом, однако сам он не думает, что в борьбе за титул наступил какой-то перелом.

«Впереди еще долгий путь, – сказал Ферстаппен. – Конечно, сейчас все выглядит хорошо, но быстро может измениться. Я не верю в какой-то импульс. В каждой гонке надо отрабатывать все детали. В квалификации в Мехико нам этого не удалось, так что ситуация может быстро испортиться. Или наладиться. Так что борьба будет напряженной до конца».

Перед Гран При Великобритании Ферстаппен уже имел отрыв от Хэмилтона в 32 очка, но через два этапа лидером чемпионата стал Льюис. Сейчас Макс возглавляет таблицу после третьего этапа подряд.