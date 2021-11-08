Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Следующая / Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике
Формула 1 Новости

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

Автор:
, редактор

Макс пока не готов считать себя фаворитом с отрывом от Хэмилтона

Ферстаппен про титул: Все быстро может испортиться

В Мексике Макс Ферстаппен на 19 очков оторвался от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Формулы 1. На ближайшем этапе в Бразилии голландец тоже считается фаворитом, однако сам он не думает, что в борьбе за титул наступил какой-то перелом.

«Впереди еще долгий путь, – сказал Ферстаппен. – Конечно, сейчас все выглядит хорошо, но быстро может измениться. Я не верю в какой-то импульс. В каждой гонке надо отрабатывать все детали. В квалификации в Мехико нам этого не удалось, так что ситуация может быстро испортиться. Или наладиться. Так что борьба будет напряженной до конца».

Перед Гран При Великобритании Ферстаппен уже имел отрыв от Хэмилтона в 32 очка, но через два этапа лидером чемпионата стал Льюис. Сейчас Макс возглавляет таблицу после третьего этапа подряд.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг
Предыдущая новость

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг
Следующая новость

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула Гран При Мексики
Формула 1

Баттон: Обгон Ферстаппена в Мексике может решить судьбу титула

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми Гран При Мексики
Формула 1

Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун Гран При Мексики
Формула 1

После Мехико Ньюи припомнил Сильверстоун

Риккардо: Ферстаппен неизбежно станет чемпионом Гран При Мексики
Формула 1

Риккардо: Ферстаппен неизбежно станет чемпионом

Самое важное:

Слухи: Audi хочет купить McLaren
Формула 1 Формула 1

Слухи: Audi хочет купить McLaren

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

Комментатор Ф1 добился изгнания телохранителей с решетки
Формула 1 Формула 1

Комментатор Ф1 добился изгнания телохранителей с решетки

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике
Формула 1 Формула 1

Бинотто расстроила скорость Ferrari в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.