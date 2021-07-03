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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой

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Очередной поул не избавил Макса от самокритики

Ферстаппен про поул: Я не доволен – круг был плохой

Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию Гран При Австрии, на 0,048 секунды опередив Ландо Норриса. После сессии лидер чемпионата заявил, что проехал плохой круг и не доволен своей работой.

«Круг был довольно плохой, – сказал Ферстаппен. – Конечно, я счастлив, что занял первое место. Но не доволен тем, как его завоевал. Есть с чем разобраться. Первые два сегмента прошли гладко, результаты были хорошие. Но в первой попытке в Q3 я заблокировал колеса в третьем повороте. А вторую попытку я начал первым, из-за чего терял время на прямых. Поэтому не смог улучшить время, даже нормальной пройдя третий поворот. 

Для первого места и этого хватило, но хотелось бы провести Q3 получше. Тем не менее, дважды взять поул в Шпильберге очень здорово. Надеюсь, завтра мы доведем это дело до конца».

Неделю назад Ферстаппен выиграл Гран При Штирии на той же трассе в Шпильберге, пролидировав от старта до финиша. Тем не менее, голландец уверяет, что на этот раз победа ему не гарантирована.

«Шины стали мягче, чем были неделю назад, так что сохранять их в гонке будет тяжелее. Но в остальном мы сосредоточимся на собственной гонке и постараемся выиграть. Но это не бывает просто».

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