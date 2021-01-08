Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить

С этого года у Макса Ферстаппена появился новый напарник в Red Bull. Место Алекса Элбона занял опытный Серхио Перес.

Элбон был уволен во многом из-за слабых результатов на фоне Ферстаппена, но голландец надеется, что так же разгромит и Переса.

«Пока я всех в конечном итоге побеждал, и это хорошо, – сказал Ферстаппен в эфире Ziggo Sport. – Как всегда говорит мой отец – напарника надо уничтожать.

Ты должен быть быстрее своего партнера. Уверен, Серхио поставит перед собой такую же цель. И это хорошо, ведь это единственный способ продвинуть обе машины команды вперед. Так было у нас с Даниэлем Риккардо».