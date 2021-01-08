Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить
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Макс не намерен давать легкую жизнь новому партнеру
С этого года у Макса Ферстаппена появился новый напарник в Red Bull. Место Алекса Элбона занял опытный Серхио Перес.
Элбон был уволен во многом из-за слабых результатов на фоне Ферстаппена, но голландец надеется, что так же разгромит и Переса.
«Пока я всех в конечном итоге побеждал, и это хорошо, – сказал Ферстаппен в эфире Ziggo Sport. – Как всегда говорит мой отец – напарника надо уничтожать.
Ты должен быть быстрее своего партнера. Уверен, Серхио поставит перед собой такую же цель. И это хорошо, ведь это единственный способ продвинуть обе машины команды вперед. Так было у нас с Даниэлем Риккардо».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес , Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
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Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить
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