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Формула 1 / Новость

Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить

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Ферстаппен про Переса: Цель – уничтожить
Автор:
, редактор

Макс не намерен давать легкую жизнь новому партнеру

С этого года у Макса Ферстаппена появился новый напарник в Red Bull. Место Алекса Элбона занял опытный Серхио Перес.

Элбон был уволен во многом из-за слабых результатов на фоне Ферстаппена, но голландец надеется, что так же разгромит и Переса.

«Пока я всех в конечном итоге побеждал, и это хорошо, – сказал Ферстаппен в эфире Ziggo Sport. – Как всегда говорит мой отец – напарника надо уничтожать.

Ты должен быть быстрее своего партнера. Уверен, Серхио поставит перед собой такую же цель. И это хорошо, ведь это единственный способ продвинуть обе машины команды вперед. Так было у нас с Даниэлем Риккардо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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