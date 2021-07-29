Ферстаппен про Mercedes: Они показали, кто они есть
Макс считает поведение соперников неуважительным
Макс Ферстаппен по-прежнему считает неуважительным поведение Mercedes после Гран При Великобритании. По мнению голландца, Льюис Хэмилтон и его команда слишком сильно радовались победе, добытой после его аварии.
«Если под неуважением иметь в виду то, что пока один парень в госпитале, другой размахивает флагом, будто ничего не случилось, хотя он отправил другого в стену под перегрузкой в 51 G... И дело не только в этом, а во всей реакции их команды.
Победы над праздновать не так. Особенно учитывая, как они эту победу получили. Так что да, я счел это неуважительным и, по-моему, это показывает, кто они на самом деле. Под давлением это выходит наружу. Не хотел бы, чтобы я предстал в таком виде», – сказал Макс.
Ферстаппен также рассказал, что Хэмилтон звонил ему после аварии: «Он звонил мне. Вдаваться в подробности не буду, но мы поговорили».
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