Ферстаппен призвал ужесточить проверки передних крыльев

Начиная с Гран При Франции FIA изменила правила проверки задних крыльев на болидах Формулы 1. Это заставило команды изменить так называемые гибкие крылья, особенно известна которыми была Red Bull.

Это не помешало Максу Ферстаппену выиграть гонку во Франции. Но голландец все равно призвал FIA так же проверять и передние крылья. Считается, что это может ударить по конкурентам Red Bull из Mercedes.

«Я думаю, что если проверяешь заднее крыло, то надо проверять и переднее, – сказал Ферстаппен. – По-моему, переднее крыло на машину влияет сильнее. Понятно, что эти проверки зависят от FIA. На задние крылья-то они проверки ввели».

С Максом согласился его напарник Серхио Перес: «Как сказал Макс, переднее крыло играет в Формуле 1 гораздо более важную роль, чем заднее. Так что все в руках FIA. Думаю, вся информация у них есть».