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Формула 1 Новости

Ферстаппен призвал Ф1 не наказывать за замену мотора после аварии

Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Рональд Фординг
, журналист

По мнению голландского гонщика, в правилах спорта нужно учесть возможность форс-мажора, с каким столкнулся он сам

Ферстаппен призвал Ф1 не наказывать за замену мотора после аварии

В четверг накануне этапа в Спа стало известно, что Макс Ферстаппен и его партнер по Red Bull Серхио Перес потеряли по одной силовой установке из-за столкновений – в Сильверстоуне и Будапеште соответственно.

Это значит, что на остаток сезона у обоих гонщиков есть всего один двигатель – тот, что сейчас стоит на их машинах, – и каждая последующая замена будет наказываться потерей стартовых позиций.

Учитывая, что Макс ведет сражение за титул в Льюисом Хэмилтоном, такой сценарий является для него и команды предельно негативным. При этом избежать его едва ли удастся, учитывая явное стремление боссов Ф1 провести в нынешнем сезоне 23 Гран При.

В медиа-день накануне уик-энда в Спа Ферстаппен сказал голландским журналистам, что считает нынешнюю систему использования двигателей не самой разумной.

«В будущем стоит пересмотреть ее, – отметил Макс. – Если кто-то врезается в тебя, и твоя машина получает повреждения, из-за которых необходимо использовать дополнительный двигатель, то мне кажется, что такой случай не должен подпадать под ограничения.

Здесь нужно чуть больше свободы действий. В том смысле, что если повреждения произошли по вине кого-то другого, то ты вправе поставить новые детали.

От этого в Венгрии пострадали не только мы, но и Ferrari. Они тоже остались без мотора.

Этот момент стоит внимательно изучить, особенно в условиях нынешних жестких лимитов на самые разные узлы, да еще и бюджетных ограничений».

Глава Ferrari Маттиа Бинотто оценил стоимость восстановления разбитой в Венгрии машины Шарля Леклера в 2,5 миллиона евро и высказал мысль о том, что в будущем нести подобные расходы должен виновник аварии.

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Motorsport.com попросил Ферстаппена прокомментировать эту идею. 

«Это остановило бы людей от глупостей, – сказал пилот. – Они знают, что отвечать придется их командам и в конечном итоге им самим.

Формуле 1 стоит присмотреться к этой идее. Выдвинула ее Ferrari, так что посмотрим, чем все завершится».

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