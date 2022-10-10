Ферстаппен признался, что впервые чувствует себя достойным титула

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На Гран При Японии Макс Ферстаппен выиграл второй чемпионский титул, сделав это за четыре этапа до финиша сезона. Даже если бы он не победил на трассе «Сузука», то уже никто не сомневался в том, что он сделает это, просто чуть позже.

В прошлом сезоне ситуация была в корне иной. Ферстаппен выиграл титул в последней гонке, совершив обгон на последнем круге, и смог сделать это только благодаря сложившимся в его пользу обстоятельствам.

Только после второго титула Ферстаппен признал, что по поводу первого его всегда преследовали неприятные чувства.

«Конечно, первый титул всегда вызывает больше эмоций, но мне лично второй нравится куда больше, – заявил пилот Red Bull. – Все дело в том, что в этом году я значительно быстрее.

Вообще это совершенно новые для меня чувства. В прошлом году это случилось в последней гонке, на последнем круге. В той гонке я не чувствовал себя быстрейшим, так что это было горькое чувство, которое сильно портило впечатление от победы.

А в этом году с самого старта сезона я чувствовал себя фаворитом. И это совсем иные ощущения».

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