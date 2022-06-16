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Формула 1 Новости

Ферстаппен признался, что считал сезон 2022 года проигранным

По словам лидера общего зачета, после поломок в начале года он не верил, что сможет отыграться

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Ферстаппен признался, что считал сезон 2022 года проигранным
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В начале сезона 2022 года стало понятно, что лидерами Формулы 1 на сей раз являются команды Red Bull и Ferrari. При этом «Быки» первыми столкнулись с техническими проблемами и из-за нескольких сходов по очкам оказались сильно позади Скудерии.

В этот момент действующий чемпион Макс Ферстаппен даже подумал, что в этом сезоне титула ему уж не видать. Правда, потребовалось всего несколько гонок, чтобы он не просто возглавил чемпионат, но и сам оторвался от соперников.

«В самом начале сезона, еще до первой гонки, никто не знает, насколько он на самом деле быстр, – сказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull. – Возможно, у тебя хорошая машина, а может быть и нет. И вот на первом Гран При мы поняли, что у нас одна из лучших машин, а значит мы можем бороться за титул.

Но затем, после двух сходов, я оказался в 46 очках позади лидера. И, честно сказать, подумал, что все, этот сезон проигран, я уже не отыграюсь. А если и получится отыграться, то это займет гораздо больше времени. Но случилось то, что случилось, за три гонки мы полностью отыгрались, и теперь для пилота Red Bull возглавляют общий зачет».

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