Ферстаппен признался, что боится овалов. Но это лучше, чем ФЕ

Команда Red Bull приехала в США заранее и уже провезла демонстрационные заезды в Далласе. Гонщики также пообщались с американской прессой, в частности побывали в гостях на телеканале NBC Sport.

Лидера чемпионата Формулы 1 Макса Ферстаппена там спросили, что он думает о местных гонках IndyCar.

«Мне нравится смотреть гонки IndyCar, – сказал Ферстаппен. – Они отличаются от Формулы 1, но это не делает их менее интересными. Однако сам я рад, что оказался в Формуле 1, так как не люблю овалы. Лучше уж традиционные извилистые автодромы или городские трассы.

Проблема только в риске серьезной аварии. В Формуле 1 мы тоже попадаем в аварии, но тут гонщики могут задеть стену на скорости 320 километров в час, что совсем не весело. Так что в IndyCar выше риски, особенно если сначала задеть кого-то и отправиться в стену уже под большим углом. Есть куча примеров того, когда это заканчивалось плохо и кто-то получал травмы.

Так что предпочту быть зрителем, я уважаю пилотов IndyCar, но рад тому, что сам выступаю в Ф1».

Впрочем, Ферстаппен тут же отметил, что понимает тех пилотов, кто не найдя место в Формуле 1 идут именно в IndyCar.

«Когда стоит выбор между IndyCar и, скажем, Формулой Е, то для меня очевиден выбор в пользу IndyCar. Там гораздо выше скорости и участвуют настоящие гоночные болиды. Так что я понимаю пилотов, кто после Формулы 2, не имея возможности попасть в Формулу 1, уезжает именно в IndyCar».