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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков

По мнению лидера чемпионата, его положение в турнирной таблице не отражает реальную расстановку сил

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, Редактор
Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков
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После Гран При Франции отрыв Макса Ферстаппена от ближайшего преследователя Шарля Леклера в общем зачете увеличился до 63 очков. Впереди еще десять этапов, но объективно если голландец сохранит стабильность своих выступлений, догнать его Леклеру будет почти невозможно.

При этом пилот Ferrari является абсолютным лидером сезона по числу завоеванных поулов и почти в каждой гонке навязывает Ферстаппену борьбу.

Сам голландец после французского этапа признал, что положение в общем зачете совсем не отражает расстановку сил и его преимущество если и есть, то существенно менее значительное.

«Всегда важно зарабатывать очки, даже когда гонка складывается не в твою пользу, как у меня было в Австрии, – сказал Ферстаппен. – И конечно, очень важно, что у меня сейчас такой отрыв от ближайшего преследователя.

Но скажу честно, по справедливости мое преимущество в очках должно быть меньше. По крайней мере оно не отражает расстановку сил, так как на деле мы и наши соперники из Ferrari по скорости почти что равны».

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