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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Ферстаппен признал сложности Red Bull в Турции

По словам Макса, его команде нужно делать серьезный шаг вперед, иначе на борьбу с Mercedes можно не рассчитывать

Ферстаппен признал сложности Red Bull в Турции

По мнению экспертов, после Гран При России в календаре Ф1 не осталось трасс, которые подходили бы Mercedes лучше, чем Red Bull. Однако итоги пятницы в пригороде Стамбула показывают, что эксперты ошиблись.

В обеих тренировках лучшее время показал лидер нынешнего сезона Льюис Хэмилтон, тогда как его главный соперник Макс Ферстаппен утром стал вторым, а после обеда и вовсе показал только пятую скорость.

По ходу сессии голландец жаловался по радио на нестабильное поведение Red Bull и срывы машины с траектории в середине поворотов.

На вопрос Sky Sports о том, удалось ли им с инженерами добиться прогресса по ходу дня, Макс ответил отрицательно: «На самом деле нет. Мы многое перепробовали после первой сессии, но и сама она сложилась не лучшим образом. Пока мы только ищем, что нужно сделать.

Условия совсем не такие [как в 2020-м], данных у нас совсем немного, потому сегодня вечером очень важно добиться улучшения, так как это была не лучшая для нас пятница».

Он добавил: «Очень надеюсь, что мы добьемся прогресса, иначе все будет выглядеть совсем не здорово. Но посмотрим, что удастся сделать до завтра».

Год назад в Турции Ферстаппен финишировал только шестым. Победу под дождем одержал Хэмилтон, который в этот раз потеряет десять позиций на решетке после смены мотора.

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Дополнительная информация: Люк Смит

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