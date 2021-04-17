Ферстаппен признал прогресс Mercedes, но не увидел причин для ухода из Red Bull

На старте чемпионата в Бахрейне Макс Ферстаппен показал почти такой же гоночный темп, как и пилоты Mercedes. На пятничных тренировках в Имоле он с утра уступил обоим, а после обеда не смог проехать быстрый круг из-за технических проблем.

Комментируя итоги дня гонщик Red Bull признал, что доминирование Mercedes возросло.

«Я всегда говорил, что Mercedes выглядят очень сильными, – сказал Ферстаппен голландскому телеканалу Ziggo Sport. – Даже в Бахрейне было именно так, то же можно сказать и здесь. К тому же теперь, похоже, они решили проблему со стабильностью задних колес. Так что они добились прогресса, что не облегчает нам задачу».

В Имоле Ферстаппену также задали традиционный вопрос о том, не хочет ли он изменить планы на будущее, если побеждать с Red Bull не удается.

«У меня контракт до конца 2023 года, и я очень этому рад. Не вижу причин что-то менять. Я все также хочу побеждать с Red Bull, стать с этой командой чемпионом. Вот почему я подписал долгосрочный контракт. Я чувствую себя в Red Bull как дома, а для меня это очень важно», – ответил Ферстаппен.