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Формула 1 / Гран При Монако Новость

«Пусть победит быстрейший». Макс приготовился биться с Пересом

Лидер Red Bull объяснил, что всерьез относится к угрозе со стороны напарника в погоне за титулом

Эрвин Ягги
Автор:
«Пусть победит быстрейший». Макс приготовился биться с Пересом
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Победа Серхио Переса в Монако на время оказалась под вопросом после протеста со стороны Ferrari, но ближе к вечеру воскресенья FIA подтвердила, что протокол гонки останется неизменным. 

Это значит, что мексиканский пилот не просто укрепился на третьей строчке в чемпионате пилотов – он всего в 15 очках от своего напарника, действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена. 

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Теперь любая осечка голландца или проблемы с его машиной на ближайшем этапе в Баку могут привести к тому, что Перес выйдет вперед. 

Но и без этого Ферстаппен признал, что теперь считает партнера по команде полноценным конкурентом в общем зачете. 

«Я не думаю, что исход гонки в Монако повлияет на наши взаимоотношения», – объяснил Макс на медиа-сессии после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. После чего, обращаясь к Пересу, спросил с улыбкой: «Нашей любви ничто не помешает, верно?». Серхио, рассмеявшись, утвердительно закивал головой. 

Макс продолжил: «Почему что-то должно поменяться? Мы работаем сообща в интересах команды. Мы всегда стараемся добиться от машины максимума – а если у другого парня это получается лучше, то принимаем это. Мне кажется, что такой подход очень важен, так как показывает взаимное уважение. 

Пусть победа достанется тому, кто в итоге покажет себя лучше. Понятно, что на трассе каждый из нас стремится показать свой максимум. Но мы делаем это с уважением друг к другу и стремясь каждый уик-энд заработать как можно больше очков для команды». 

Ранее руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер сказал, что не будет мешать своим пилотам, если те начтут бороться между собой.

«Нам не важно, кто из двух пилотов станет чемпионом мира, – объяснил британец. –  Первоочередной задачей для нас является Кубок конструкторов. А в личном зачете у Макса и Серхио равные шансы на победу».

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