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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Ферстаппен признал отставание от Mercedes. Но назвал его небольшим

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По словам лидера чемпионата, неизвестно как сложится гонка на новой трассе и ничего еще не предрешено

Ферстаппен признал отставание от Mercedes. Но назвал его небольшим

Макс Ферстаппен проиграл квалификацию в Катаре Льюису Хэмилтону, уступив пилоту Mercedes 0,455 секунды. Однако он смог опередить Валттери Боттаса и стартует с Хэмилтоном с первого ряда.

После сессии он признал, что в Red Bull так и не смогли решить все проблемы с настройкой болидов в Лосаиле, но отметил, что его второе место доказывает, что отставание совсем невелико.

«Нам в целом не хватало немного скорости, – сказал Ферстаппен. – На этой трассе у нас проявилось чуть больше проблем, чем обычно. Но ничего критичного, все же мы смогли показать второе время, и завтра я начну борьбу с попытки выиграть старт.

Очень сложно спрогнозировать гонку, так как прежде мы никогда здесь не выступали. Думаю, надо будет выкладываться на всей дистанции: и в борьбе в первом повороте, и стараясь превзойти соперников в стратегии. И я не готов давать прогнозы, так как мы правда не знаем точно, как все пойдет».

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