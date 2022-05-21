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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Ферстаппен принял отказ DRS за падение мощности

То, что Макс принял за падение мощности, в действительности имело совсем другое объяснение

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ферстаппен принял отказ DRS за падение мощности
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Макс Ферстаппен лидировал в квалификации Гран При Испании после первой попытки в финальном сегменте. Пилоту Red Bull удалось проехать ощутимо быстрее соперников, а его главный конкурент – Шарль Леклер из Ferrari – и вовсе испортил свой круг, закрутившись на трассе. 

Но удержаться впереди Ферстаппену не удалось: когда гонщики вернулись на трассу на финальных минутах, голландец по радио сообщил о падении мощности и вернулся в боксы. А вот Леклер под клетчатым флагом смог завоевать поул. 

«Я не смог завершить решающую попытку, – сказал Макс. – У меня не работала система DRS, а мне показалось, будто это мощность упала. Конечно жаль, что так вышло. 

Но в целом место в первом ряду – это не так плохо. Учитывая, как для нас складывался уик-энд, это неплохое достижение. Но все же мне хотелось нормально проехать ту решающую попытку».

Говоря о гонке и факторе износа шин, действующий чемпион добавил: «Конечно, завтра будет очень жарко и душно, а на этой трассе очень непросто обгонять. Но давайте посмотрим. Надеюсь, наша машина вновь будет чуть лучше работать с резиной [по сравнению с Ferrari]. Но сейчас говорить об этом с уверенностью словно». 

В Барселоне Ферстаппен одержал свою дебютную победу в Ф1 шесть лет назад, а четыре последних года он поднимался здесь на подиум. 

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