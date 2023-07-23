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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о гонке

Ферстаппен принес Red Bull историческую победу на Гран При Венгрии

Успех Макса позволил его команда стать сильнейшей в 12-й раз подряд, перекрыв легендарный рекорд McLaren 1988 года. Ландо Норрис и Серхио Перес дополнили подиум

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Лидерство обладателя поула Льюиса Хэмилтона на «Хунгароринге» не продлилось и до первого поворота. Макс Ферстаппен поравнялся с соперником, находясь внутри, и спокойно вышел вперед в первом повороте. После этого голландец больше не уступал первую позицию и довел гонку до уверенной победы.

Для пилота она стала седьмой подряд и 44-й в карьере, а для Red Bull Racing – 12-й кряду. Никто и никогда в Ф1 прежде не мог похвастаться толь долгой серией. Вишенкой на торте для голландца стал бонус за лучший круг. 

Что до Хэмилтона, то его неприятности после поражения от Ферстаппена вовсе не закончились: в следующих поворотах семикратного чемпиона опередил сначала юный Оскар Пиастри, а затем и другой гонщик McLaren Ландо Норрис. 

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По большому счету, старт и определил окончательные результаты гонки. По ходу первой волны пит-стопов более поздняя остановка стоила Пиастри второго места – Норрис проскочил мимо напарника в первом повороте и вышел вперед. 

Затем в борьбу группы лидеров вмешался прорвавшийся с девятой стартовой позиции Серхио Перес. Старт на жестких шинах Hard позволил ему провести длинный первый отрезок, на 47-м круге мексиканец обогнал в первом повороте Пиастри, а затем по ходу вторых пит-стопов отставил позади и Хэмилтона. 

В концовке Перес даже пробовал нагнать Норриса, но все же остался третьим – это его второй подиум за шесть последних Гран При. Кроме того, болельщики признали Серхио гонщиком дня.

Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для McLaren вторая гонка подряд вышла очень успешной, однако повторить результат Сильверстоуна команде все же не удалось. За 13 кругов до финиша Льюис сумел вернуть одну позицию, опередив Пиастри в споре за четвертое место – которое, думается, едва ли сильно обрадовало его после столь прекрасной субботы. 

Пилоты Ferrari сразу после старта оказались пятым и шестым (Карлосу Сайнсу, который был на решетке 11-м очень помог комплект Soft). Но подняться выше пилотам на алых машинах не удалось – напротив, оба лишь потеряли позиции.

Сначала оба гонщика пропустили Переса. Затем Шарлю Леклеру дали пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне. Финишировав на трассе шестым, в протоколе монегаск потерял одну позицию, пропустив Джорджа Расселла, который прорывался с 18-й позиции на старте и за пять кругов до финиша обогнал Сайнса. 

Замкнули десятку пилоты Aston Martin.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Из князей…

Команда Alfa Romeo не смогла воспользоваться лучшей квалификацией в сезоне. Чжоу Гуаньюй замешкался на решетке, где был пятым, а затем в первом повороте врезался сзади в Даниэля Риккардо. 

Авария продолжилась по «эффекту домино» и привела к столкновению и двойному сходу гонщиков Alpine. Чжоу дали за это пять секунд штрафа, и всю гонку он провел во второй половине пелотона. 

Риккардо поначалу был самым последним, но до финиша своей первой зонки за AlphaTauri пробился на 13-е место. 

После двойной потери Alpine оставшиеся 18 пилотов успешно добрались до итоговой классификации, хотя Логан Сарджент и улетел с трассы незадолго до финиша, из-за чего не смог увидеть клетчатый флаг. 

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Результаты Гран При Венгрии (70 кругов)

Поз. Пилот Команда Время / Отст. ПС*
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1 ч 38:08.634 2
2 United Kingdom Ландо Норрис McLaren/Mercedes 33.731 2
3 Mexico Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 37.603 2
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 39.134 2
5 Australia Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'02.572 2
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'05.825 2
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'10.317 2
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1'11.073 2
9 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'15.709 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1 круг 2
11 Thailand Алекс Элбон Williams/Mercedes 1 круг 2
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1 круг 2
13 Australia Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1 круг 2
14 Germany Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 1 круг 2
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1 круг 2
16 China Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1 круг 2
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1 круг 2
18 United States Логан Сарджент Williams/Mercedes 3 круга / НФ 3
  France Эстебан Окон Alpine/Renault сход 1
  France Пьер Гасли Alpine/Renault сход 1

*количество пит-стопов

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