Ферстаппен принес Red Bull историческую победу на Гран При Венгрии

Лидерство обладателя поула Льюиса Хэмилтона на «Хунгароринге» не продлилось и до первого поворота. Макс Ферстаппен поравнялся с соперником, находясь внутри, и спокойно вышел вперед в первом повороте. После этого голландец больше не уступал первую позицию и довел гонку до уверенной победы.

Для пилота она стала седьмой подряд и 44-й в карьере, а для Red Bull Racing – 12-й кряду. Никто и никогда в Ф1 прежде не мог похвастаться толь долгой серией. Вишенкой на торте для голландца стал бонус за лучший круг.

Что до Хэмилтона, то его неприятности после поражения от Ферстаппена вовсе не закончились: в следующих поворотах семикратного чемпиона опередил сначала юный Оскар Пиастри, а затем и другой гонщик McLaren Ландо Норрис.

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По большому счету, старт и определил окончательные результаты гонки. По ходу первой волны пит-стопов более поздняя остановка стоила Пиастри второго места – Норрис проскочил мимо напарника в первом повороте и вышел вперед.

Затем в борьбу группы лидеров вмешался прорвавшийся с девятой стартовой позиции Серхио Перес. Старт на жестких шинах Hard позволил ему провести длинный первый отрезок, на 47-м круге мексиканец обогнал в первом повороте Пиастри, а затем по ходу вторых пит-стопов отставил позади и Хэмилтона.

В концовке Перес даже пробовал нагнать Норриса, но все же остался третьим – это его второй подиум за шесть последних Гран При. Кроме того, болельщики признали Серхио гонщиком дня.

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Для McLaren вторая гонка подряд вышла очень успешной, однако повторить результат Сильверстоуна команде все же не удалось. За 13 кругов до финиша Льюис сумел вернуть одну позицию, опередив Пиастри в споре за четвертое место – которое, думается, едва ли сильно обрадовало его после столь прекрасной субботы.

Пилоты Ferrari сразу после старта оказались пятым и шестым (Карлосу Сайнсу, который был на решетке 11-м очень помог комплект Soft). Но подняться выше пилотам на алых машинах не удалось – напротив, оба лишь потеряли позиции.

Сначала оба гонщика пропустили Переса. Затем Шарлю Леклеру дали пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейне. Финишировав на трассе шестым, в протоколе монегаск потерял одну позицию, пропустив Джорджа Расселла, который прорывался с 18-й позиции на старте и за пять кругов до финиша обогнал Сайнса.

Замкнули десятку пилоты Aston Martin.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Из князей…

Команда Alfa Romeo не смогла воспользоваться лучшей квалификацией в сезоне. Чжоу Гуаньюй замешкался на решетке, где был пятым, а затем в первом повороте врезался сзади в Даниэля Риккардо.

Авария продолжилась по «эффекту домино» и привела к столкновению и двойному сходу гонщиков Alpine. Чжоу дали за это пять секунд штрафа, и всю гонку он провел во второй половине пелотона.

Риккардо поначалу был самым последним, но до финиша своей первой зонки за AlphaTauri пробился на 13-е место.

После двойной потери Alpine оставшиеся 18 пилотов успешно добрались до итоговой классификации, хотя Логан Сарджент и улетел с трассы незадолго до финиша, из-за чего не смог увидеть клетчатый флаг.

Результаты Гран При Венгрии (70 кругов)

Поз. Пилот Команда Время / Отст. ПС* 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1 ч 38:08.634 2 2 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 33.731 2 3 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 37.603 2 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 39.134 2 5 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'02.572 2 6 Джордж Расселл Mercedes 1'05.825 2 7 Шарль Леклер Ferrari 1'10.317 2 8 Карлос Сайнс Ferrari 1'11.073 2 9 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'15.709 2 10 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1 круг 2 11 Алекс Элбон Williams/Mercedes 1 круг 2 12 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1 круг 2 13 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 1 круг 2 14 Haas/Ferrari 1 круг 2 15 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1 круг 2 16 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 1 круг 2 17 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1 круг 2 18 Логан Сарджент Williams/Mercedes 3 круга / НФ 3 Эстебан Окон Alpine/Renault сход 1 Пьер Гасли Alpine/Renault сход 1 *количество пит-стопов