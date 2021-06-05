Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Пьер Гасли показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Азербайджана, на три десятых секунды опередив Серхио Переса на Red Bull. Француз показал свой результат за 3 минуты до конца сессии на свежем комплекте мягких покрышек.

Половина команд утром в субботу предпочли ограничиться работой с шинами Soft, но многие успели использовать и другие типы покрышек. Пилоты Mercedes, Ferrari и Renault в первой половине сессии выезжали на резине Medium, гонщики Red Bull и Ferrari – на покрышках Hard.

Самым ярким событием тренировки стал инцидент с участием Макса Ферстаппена. Примерно в середине сессии голландец не смог удержаться на траектории в 15-м повороте и врезался во внешний отбойник передней частью автомобиля – явно повредив при этом рулевое управление и подвеску (и поставив механикам Red Bull задачу восстановить автомобиль за 2,5 часа, оставшиеся до начала квалификации). Для эвакуации машины голландца судьям пришлось остановить сессию красными флагами.

Еще одним заметным событием стала остановка на трассе Джорджа Расселла в самом конце тренировки. Информация, которую пилот сообщил в боксы, и утечка технологической жидкости из задней части машины позволяют предположить, что причиной стала неисправность коробки передач.

Никита Мазепин остался в протоколе на последней строчке, проиграв около трех с половиной секунд лучшему времени и четыре десятых – своему напарнику. Примерно за 10 минут до окончания сессии россиянин допустил весьма серьезный контакт со стеной по касательной и вернулся в боксы, сообщив команде по радио, что повредил машину.

Многие пилоты по ходу тренировки жаловались на нехватку сцепления задних колес с трассой – что в теории может быть связано с вечерним решением Pirelli повысить минимальное давление в задних шинах. Среди прочих о нехватке зацепа сообщали Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон.