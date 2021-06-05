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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о тренировке

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

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, Главный редактор

По ходу тренировки имели место и авария, и поломка, и неожиданно хорошие результаты пилотов команды-середняка

Ферстаппен приложился о стену в FP3, лучшее время у Гасли

Пьер Гасли показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Азербайджана, на три десятых секунды опередив Серхио Переса на Red Bull. Француз показал свой результат за 3 минуты до конца сессии на свежем комплекте мягких покрышек.

Половина команд утром в субботу предпочли ограничиться работой с шинами Soft, но многие успели использовать и другие типы покрышек. Пилоты Mercedes, Ferrari и Renault в первой половине сессии выезжали на резине Medium, гонщики Red Bull и Ferrari – на покрышках Hard.

Самым ярким событием тренировки стал инцидент с участием Макса Ферстаппена. Примерно в середине сессии голландец не смог удержаться на траектории в 15-м повороте и врезался во внешний отбойник передней частью автомобиля – явно повредив при этом рулевое управление и подвеску (и поставив механикам Red Bull задачу восстановить автомобиль за 2,5 часа, оставшиеся до начала квалификации). Для эвакуации машины голландца судьям пришлось остановить сессию красными флагами.

 

Еще одним заметным событием стала остановка на трассе Джорджа Расселла в самом конце тренировки. Информация, которую пилот сообщил в боксы, и утечка технологической жидкости из задней части машины позволяют предположить, что причиной стала неисправность коробки передач.

 

Никита Мазепин остался в протоколе на последней строчке, проиграв около трех с половиной секунд лучшему времени и четыре десятых – своему напарнику. Примерно за 10 минут до окончания сессии россиянин допустил весьма серьезный контакт со стеной по касательной и вернулся в боксы, сообщив команде по радио, что повредил машину.

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Многие пилоты по ходу тренировки жаловались на нехватку сцепления задних колес с трассой – что в теории может быть связано с вечерним решением Pirelli повысить минимальное давление в задних шинах. Среди прочих о нехватке зацепа сообщали Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 France Пьер Гасли AlphaTauri 16    
2 Mexico Серхио Перес Red Bull 19 0.344 0.344
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 16 0.446 0.102
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 16 0.527 0.081
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari 17 0.755 0.228
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 15 0.760 0.005
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 15 0.829 0.069
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri 19 0.993 0.164
9 France Эстебан Окон Alpine 15 1.043 0.050
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren 17 1.306 0.263
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 13 1.334 0.028
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 13 1.431 0.097
13 Finland Валттери Боттас Mercedes 16 1.494 0.063
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 17 1.575 0.081
15 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 6 1.733 0.158
16 Canada Николя Латифи Williams 17 1.803 0.070
17 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 11 1.862 0.059
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 12 2.183 0.321
19 Germany Мик Шумахер Haas 17 3.031 0.848
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 12 3.460 0.429
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Автор Кирилл Качнов

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