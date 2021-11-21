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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Ферстаппен приготовился к борьбе за титул в последней гонке

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По словам лидера чемпионата, он рад, что смог уступить всего шесть очков

Ферстаппен приготовился к борьбе за титул в последней гонке

Макс Ферстаппен стал вторым в квалификации Гран При Катара, но стартовал седьмым из-за штрафа за игнорирование желтых флагов.

В гонке он в первом повороте прорвался на четвертое место и затем быстро стал вторым, но догнать лидировавшего Льюиса Хэмилтона так и не смог.

Тем не менее именно за Ферстаппеном остался лучший круг в гонке, что позволило ему минимизировать потери в личном зачете: теперь его преимущество над Хэмилтоном составляет восемь, а не 14 очков, как было до старта.

«Мне очень повезло на старте, – признал Ферстаппен. – После штрафа у меня была не оптимальная стартовая позиция, но я смог быстро прорваться на второе место. К сожалению, дальше подняться было нельзя, но я рад, что за мной остался лучший круг.

Я расслаблен по поводу борьбы в чемпионате, сегодня я просто наслаждался гонкой, это отличный, очень скоростной автодром. Что касается того, что теперь между нами всего восемь очков, то это лишь означает, что все решится в последней гонке».

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