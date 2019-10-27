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Формула 1 / Гран При Мексики / Аналитика

Ферстаппен приехал к поулу, а потом упустил его. Герои и неудачники квалификации в Мехико

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Ферстаппен приехал к поулу, а потом упустил его. Герои и неудачники квалификации в Мехико
Автор:
, Ответственный редактор
27 окт. 2019 г., 09:00

Макс опередил соперников, но будет стартовать позади них, а Валттери уехал в стену. Предлагаем вам субъективный рейтинг лучших и худших гонщиков Гран При Мексики по итогам субботы.

Герои

Макс Ферстаппен

Что ни говори, а это трасса Макса. В разреженном воздухе среднегорья, где лошадиные силы значат меньше обычного, голландец раз за разом доказывает, на что способен. Воспоминания о прошлогоднем квалификационном поражении от Даниэля Риккардо наверняка придали ему в этот раз дополнительной мотивации – и Макс не оставил соперникам шансов. 

Победитель квалификации Макс Ферстаппен, Red Bull RB15

Победитель квалификации Макс Ферстаппен, Red Bull RB15

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Конечно, сейчас результат голландца уже не вызвал того фурора, какой мог бы получиться 12 месяцев назад, когда пал бы рекорд Феттеля по минимальному возрасту на поуле. И первым Макс уже стартовал – пару месяцев назад в Венгрии. Но все это ни сколь не умаляет его достижения и лишь подчеркивает, что Формула 1 была бы совсем иной, имей моторы Honda побольше мощности.

Пьер Гасли

Когда ты начинаешь день – пардон, если это кого-то шокирует, – сидя на унитазе, то обычно не рассчитываешь добиться через несколько часов чего-то серьезного. Пьер Гасли, как и заметная часть тех, кто работает в паддоке, стал по ходу уик-энда жертвой кишечной инфекции. В субботу утром он был настолько слаб, что уснул прямо в домике Toro Rosso, когда соперники поехали на третью тренировку.

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но настоящий профи не позволит недомоганию взять верх. Пьер вернулся в кокпит еще до завершения сессии, сходу опередив Даниила Квята, а затем прошел в финал квалификации, уступив россиянину лишь одну десятую. 

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Шарль Леклер

На фоне множества интересных событий едва не потерялся тот факт, что Шарль вновь обставил Себа. В шестой раз за семь последних гонок. Справедливости ради стоит признать, что без желтых флагов исход их дуэли мог бы получиться и иным, но как принято говорить в любом спорте – счет на табло. 

Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В конце концов, не только конструкторы на базах команд посвящают осень подготовке к следующему сезону. Пилоты заняты тем же самым. И чем чаще молодой пилот будет обгонять своего титулованного напарника сейчас, тем с большим основанием сможет требовать от команды действовать в своих интересах в 2020-м.

Неудачники

Макс Ферстаппен

Уметь так проиграть – тут нужен особый талант. Дважды проехать быстрее всех, но стартовать только четвертым лишь в результате собственной болтливости – эту историю наверняка будут вспоминать еще долго. Люди опытные недаром советуют держать язык за зубами, когда эмоции захлестывают. Ведь слово, как известно, не воробей.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс на радостях от квалификационной победы возьми да и брякни, что не сбрасывал ход под желтыми флагами. И FIA, которая вроде как и не собиралась ничего делать, после этого все же решила изучить детали событий в концовке третьего сегмента. Так победитель квалификации оказался лишь на четвертой позиции решетки.

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Валттери Боттас

Шестой результат по скорости и первый – по количеству разбитых машин. Такого Валттери мы не видели уже очень давно, если вообще хоть раз видели в этом сезоне. После уверенного выступления в Японии многим показалось, что вернулся тот Боттас, который начинал этот сезон – стремительный, не знающий снисхождения и командных приказов. Как оказалось, если он и вернулся, то ненадолго. 

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Авария: Валттери Боттас, Mercedes AMG W10

Авария: Валттери Боттас, Mercedes AMG W10

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вообще-то, на выходе из финального поворота ошибаются многие. Но там достаточно всего лишь убрать ногу с газа, и машина сама нырнет на внутренний радиус. Валттери, которому нужно было отыграть всего две тысячных у Алекса Элбона, ногу не убрал. В итоге велика вероятность, что стартовать он будет далеко не шестым. И что его поход за титулом может закончиться уже сегодня.

Команда Haas

Только проблемы лидеров позволили Гюнтеру Штайнеру сотоварищи избежать первой строчки нашего антирейтинга. Да, хорошо известно, что черно-золотая машина очень чувствительна и капризна, но после тренировок не было ощущения, что все настолько скверно. Кевин Магнуссен завершил первый день уик-энда с пятым временем, в субботу утром смотрелся чуть хуже, но все равно стал 12-м.

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team VF-19

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team VF-19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стоит признать, последние квалификации складывались для Haas одна другой сложнее. Но такого, чтобы в полном составе остаться в первом сегменте, в этом году с командой еще не было. Выбравшись из кокпитов, оба гонщика с грустной ухмылкой признались, что никогда еще так не ждали завершения сезона…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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