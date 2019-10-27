Ферстаппен приехал к поулу, а потом упустил его. Герои и неудачники квалификации в Мехико

Герои

Макс Ферстаппен

Что ни говори, а это трасса Макса. В разреженном воздухе среднегорья, где лошадиные силы значат меньше обычного, голландец раз за разом доказывает, на что способен. Воспоминания о прошлогоднем квалификационном поражении от Даниэля Риккардо наверняка придали ему в этот раз дополнительной мотивации – и Макс не оставил соперникам шансов.

Победитель квалификации Макс Ферстаппен, Red Bull RB15 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Конечно, сейчас результат голландца уже не вызвал того фурора, какой мог бы получиться 12 месяцев назад, когда пал бы рекорд Феттеля по минимальному возрасту на поуле. И первым Макс уже стартовал – пару месяцев назад в Венгрии. Но все это ни сколь не умаляет его достижения и лишь подчеркивает, что Формула 1 была бы совсем иной, имей моторы Honda побольше мощности.

Пьер Гасли

Когда ты начинаешь день – пардон, если это кого-то шокирует, – сидя на унитазе, то обычно не рассчитываешь добиться через несколько часов чего-то серьезного. Пьер Гасли, как и заметная часть тех, кто работает в паддоке, стал по ходу уик-энда жертвой кишечной инфекции. В субботу утром он был настолько слаб, что уснул прямо в домике Toro Rosso, когда соперники поехали на третью тренировку.

Пьер Гасли, Scuderia Toro Rosso Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Но настоящий профи не позволит недомоганию взять верх. Пьер вернулся в кокпит еще до завершения сессии, сходу опередив Даниила Квята, а затем прошел в финал квалификации, уступив россиянину лишь одну десятую.

Шарль Леклер

На фоне множества интересных событий едва не потерялся тот факт, что Шарль вновь обставил Себа. В шестой раз за семь последних гонок. Справедливости ради стоит признать, что без желтых флагов исход их дуэли мог бы получиться и иным, но как принято говорить в любом спорте – счет на табло.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В конце концов, не только конструкторы на базах команд посвящают осень подготовке к следующему сезону. Пилоты заняты тем же самым. И чем чаще молодой пилот будет обгонять своего титулованного напарника сейчас, тем с большим основанием сможет требовать от команды действовать в своих интересах в 2020-м.

Неудачники

Макс Ферстаппен

Уметь так проиграть – тут нужен особый талант. Дважды проехать быстрее всех, но стартовать только четвертым лишь в результате собственной болтливости – эту историю наверняка будут вспоминать еще долго. Люди опытные недаром советуют держать язык за зубами, когда эмоции захлестывают. Ведь слово, как известно, не воробей.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Макс на радостях от квалификационной победы возьми да и брякни, что не сбрасывал ход под желтыми флагами. И FIA, которая вроде как и не собиралась ничего делать, после этого все же решила изучить детали событий в концовке третьего сегмента. Так победитель квалификации оказался лишь на четвертой позиции решетки.

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Валттери Боттас

Шестой результат по скорости и первый – по количеству разбитых машин. Такого Валттери мы не видели уже очень давно, если вообще хоть раз видели в этом сезоне. После уверенного выступления в Японии многим показалось, что вернулся тот Боттас, который начинал этот сезон – стремительный, не знающий снисхождения и командных приказов. Как оказалось, если он и вернулся, то ненадолго.

Авария: Валттери Боттас, Mercedes AMG W10 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Вообще-то, на выходе из финального поворота ошибаются многие. Но там достаточно всего лишь убрать ногу с газа, и машина сама нырнет на внутренний радиус. Валттери, которому нужно было отыграть всего две тысячных у Алекса Элбона, ногу не убрал. В итоге велика вероятность, что стартовать он будет далеко не шестым. И что его поход за титулом может закончиться уже сегодня.

Команда Haas

Только проблемы лидеров позволили Гюнтеру Штайнеру сотоварищи избежать первой строчки нашего антирейтинга. Да, хорошо известно, что черно-золотая машина очень чувствительна и капризна, но после тренировок не было ощущения, что все настолько скверно. Кевин Магнуссен завершил первый день уик-энда с пятым временем, в субботу утром смотрелся чуть хуже, но все равно стал 12-м.

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team VF-19 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Стоит признать, последние квалификации складывались для Haas одна другой сложнее. Но такого, чтобы в полном составе остаться в первом сегменте, в этом году с командой еще не было. Выбравшись из кокпитов, оба гонщика с грустной ухмылкой признались, что никогда еще так не ждали завершения сезона…