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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Ферстаппен: Причина схода в Бахрейне еще изучается

Пилот выразил уверенность, что неисправность удастся устранить до старта гонки, но отметил, что до сих пор этого не сделано

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Ферстаппен: Причина схода в Бахрейне еще изучается
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В прошлое воскресенье на последних кругах гонки в Бахрейне сразу две машины Red Bull выбыли из борьбы в результате технического отказа. Позже стало известно, что топливо, которое еще оставалось в баках, перестало поступать в двигатели.

Спортивный советник команды Хельмут Марко еще в среду заявил, что проблема обнаружена и устранена, однако уже в четверг вечером в Саудовской аравии Макс Ферстаппен уточнил, что работа в данном направлении пока продолжается.

«Мы все еще изучаем случившееся, точнее подробности того, как это произошло, – сказал Ферстаппен журналистам. – Дело в том, что это довольно комплексный отказ. В самых общих словах, в двигатель перестало поступать топливо, так что он начал глохнуть.

Надеюсь, к воскресенью все будет полностью исправлено. Но пока… я только приехал сюда, и нормально еще не поговорил с командой, но насколько мне известно, они продолжают изучать произошедшее».

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