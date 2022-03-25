Ферстаппен: Причина схода в Бахрейне еще изучается

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В прошлое воскресенье на последних кругах гонки в Бахрейне сразу две машины Red Bull выбыли из борьбы в результате технического отказа. Позже стало известно, что топливо, которое еще оставалось в баках, перестало поступать в двигатели.

Спортивный советник команды Хельмут Марко еще в среду заявил, что проблема обнаружена и устранена, однако уже в четверг вечером в Саудовской аравии Макс Ферстаппен уточнил, что работа в данном направлении пока продолжается.

«Мы все еще изучаем случившееся, точнее подробности того, как это произошло, – сказал Ферстаппен журналистам. – Дело в том, что это довольно комплексный отказ. В самых общих словах, в двигатель перестало поступать топливо, так что он начал глохнуть.

Надеюсь, к воскресенью все будет полностью исправлено. Но пока… я только приехал сюда, и нормально еще не поговорил с командой, но насколько мне известно, они продолжают изучать произошедшее».