Ферстаппен превзошел Боттаса благодаря самому Боттасу
Хорнер рассказал, как Макс перехитрил Mercedes
Макс Ферстаппен сенсационно квалифицировался вторым на Гран При России, в последней попытке на одну десятую опередив Валттери Боттаса. Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что в этом голландцу помог слипстрим от самого Боттаса.
«Макс был довольно умен, – сказал Хорнер. – Он подождал, пока Боттас пройдет его в конце своего быстрого круга, а затем начал свой круг, получив хорошую тягу от Валттери. Это помогло Максу улучшить время на одну десятую по дороге к первому повороту. А потом он отлично провел весь круг. Это был невероятный круг, один из лучших для Макса в этом сезоне».
Хорнер признал, что ход уик-энда не предвещал такого успеха Ферстаппена в квалификации: «Мы видели какие-то проблески надежды, но нам не удавалось собрать круг. Мешал то трафик, то красные флаги, то еще что-то. Но Макс перед квалификацией был более уверен, чем кто-либо, и сделал свое дело».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниэль Риккардо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин