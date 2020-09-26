Ферстаппен превзошел Боттаса благодаря самому Боттасу

Макс Ферстаппен сенсационно квалифицировался вторым на Гран При России, в последней попытке на одну десятую опередив Валттери Боттаса. Босс Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что в этом голландцу помог слипстрим от самого Боттаса.

«Макс был довольно умен, – сказал Хорнер. – Он подождал, пока Боттас пройдет его в конце своего быстрого круга, а затем начал свой круг, получив хорошую тягу от Валттери. Это помогло Максу улучшить время на одну десятую по дороге к первому повороту. А потом он отлично провел весь круг. Это был невероятный круг, один из лучших для Макса в этом сезоне».

Хорнер признал, что ход уик-энда не предвещал такого успеха Ферстаппена в квалификации: «Мы видели какие-то проблески надежды, но нам не удавалось собрать круг. Мешал то трафик, то красные флаги, то еще что-то. Но Макс перед квалификацией был более уверен, чем кто-либо, и сделал свое дело».