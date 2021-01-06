Ферстаппен: Пресса напридумывала страшилок о болиде Red Bull

Недостатки болида RB16 в прошлом сезоне были сильно преувеличены журналистами. Такое заявление сделал в мини-интервью Motorsport.com Макс Ферстаппен.

Нервный характер автомобиля стал предметом обсуждений еще по ходу предсезонных тестов в Барселоне, когда Ферстаппен и его напарник Алекс Элбон теряли контроль над машиной чаще большинства соперников. Позже предположения о причинах специфического характера управляемости RB16 не раз высказывали авторитетные специалисты – в том числе ранее работавшие техническими директорами в командах Ф1. Однако, по мнению голландского пилота, нюансы управляемости болида никогда не были по-настоящему серьезной проблемой.

«Да, нашу машину было посложнее контролировать, чем Mercedes, – признал Ферстаппен. – Однако по скорости она опережала все остальные автомобили. И среди этих остальных явно были машины, которые управлялись гораздо хуже. Да, на тестах не все складывалось идеально, да и по ходу сезона ситуация менялась то к лучшему, то к худшему – но я никогда не считал управляемость машины большой проблемой. Скорее, пресса просто напридумывала страшилок о нашем автомобиле.

В целом я считаю, что прошлый год прошел лучше 2019-го – в частности, нам удалось стать чуть стабильнее. Да, часто в гонках мне толком не с кем было бороться – шансов догнать Mercedes не было. Но я бы не сказал, что чувствовал из-за этого разочарование. Бессилие – да, но не разочарование».