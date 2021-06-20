Ферстаппен предсказал зрелищные сражения с Mercedes до конца года

Макс Ферстаппен одержал зрелищную победу в Гран При Франции, сначала проиграв старт, затем опередив Льюиса Хэмилтона на первом пит-стопе, откатившись назад из-за второго, дополнительного, но догнав соперников и обогнав обеих гонщиков Mercedes на последних кругах дистанции.

После финиша он признался, что не имел абсолютного преимущества в скорости, так что победа далась тяжело. Он также пообещал, что оставшиеся гонки сезона по его мнению будут такими же яркими.

«На трассе был сильный ветер, так что баланс машины постоянно менялись, – сказал Ферстаппен. – Некоторые круги проходили гладко, на других я терял скорость.

Свой первый ранний пит-стоп я был вынужден провести в ответ на пит-стоп Боттаса, а в итоге оказался еще и впереди Хэмилтона. Ну а потом мы решились на второй пит-стоп, после чего мне пришлось догонять. Это было непросто. Да, я был быстрее, но нужно было проделать большую работу, чтобы догнать и обогнать соперников.

Я бы не сказал, что судьба чемпионата уже решена. Как вы видели, мы сегодня сражались на протяжении всей гонки, до самого финала. Полагаю, такая плотная борьба ждет нас до конца всего сезона».

Пилот Red Bull также ответил на вопрос о том, почему он пропустил Хэмилтона в первом повороте: «У меня начался занос, и чтобы машину не развернуло, мне пришлось тут же повернуть руль прямо и просто выехать за пределы поворота. Ничего другого я сделать уже не мог».