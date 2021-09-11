Ферстаппен предсказал Элбону успех в Williams

На этой неделе было объявлено о переходе Алекса Элбона в Williams начиная с 2022 года. Макс Ферстаппен, с которым Элбон полтора года выступал в Red Bull, уверен, что в новой команде тайский гонщик добьется успеха.

«Он отличный парень, много работает и явно заслуживает место в Ф1, – сказал Ферстаппен. – У него большой талант. Уверен, что он вернется сильным и покажет хорошие результаты.

Он показывал скорость начиная с картинга. Вероятно, для его возвращения будет полезно окружение с меньшим давлением [чем в Red Bull]. Ему нужно будет привыкнуть к машине, как и нам всем. Но он будет хорош».

Элбон потерял место в Ф1 в конце прошлого года и в этом сезоне работает тестовым гонщиком Red Bull.