Ферстаппен предсказал доминирование Ferrari в Зандфорте

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Прошедшая в минувший уик-энд гонка Формулы 1 в Спа закончилась не просто триумфом Red Bull, но и большим огорчением для Ferrari, так как красные машины просто не могли по скорости конкурировать с синими.

Существует множество объяснений произошедшему, но все соглашаются с тем, что болиды Ferrari просто плохо подходили такой скоростной трассе.

Следующий Гран При Голландии, напротив, пройдет на автодроме в Зандфорте, где скорости ниже и важнее прижимная сила и хорошее сцепление с дорогой. По мнению Макса Ферстаппена, нужно принять как должное, что соперники по Скудерии получат здесь преимущество.

«Конечно, успех в Спа вдохновляет перед домашним Гран При, – сказал Ферстаппен в Нидерландах. – Но трасса в Задфорте требует большей прижимной силы, а это не самая сильная наша сторона, так что будет не просто нам доминировать. А вот для Ferrari она отлично подходит, и я ожидаю, что они будут очень сильны.

Конечно, всегда хочется одерживать победы. Но сейчас для меня важнее зарабатывать очки на каждом этапе. Надеюсь, что и здесь все получится. Ну и конечно вся моя семья будет на трассе, множество болельщиков, в общем нас ждет сумасшедший уик-энд».

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