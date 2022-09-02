Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа Следующая / Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Ферстаппен предсказал доминирование Ferrari в Зандфорте

Лидер чемпионата поставил себе скромную цель на домашний Гран При

Автор:
, Редактор
Ферстаппен предсказал доминирование Ferrari в Зандфорте
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошедшая в минувший уик-энд гонка Формулы 1 в Спа закончилась не просто триумфом Red Bull, но и большим огорчением для Ferrari, так как красные машины просто не могли по скорости конкурировать с синими.

Существует множество объяснений произошедшему, но все соглашаются с тем, что болиды Ferrari просто плохо подходили такой скоростной трассе.

Следующий Гран При Голландии, напротив, пройдет на автодроме в Зандфорте, где скорости ниже и важнее прижимная сила и хорошее сцепление с дорогой. По мнению Макса Ферстаппена, нужно принять как должное, что соперники по Скудерии получат здесь преимущество.

«Конечно, успех в Спа вдохновляет перед домашним Гран При, – сказал Ферстаппен в Нидерландах. – Но трасса в Задфорте требует большей прижимной силы, а это не самая сильная наша сторона, так что будет не просто нам доминировать. А вот для Ferrari она отлично подходит, и я ожидаю, что они будут очень сильны.

Конечно, всегда хочется одерживать победы. Но сейчас для меня важнее зарабатывать очки на каждом этапе. Надеюсь, что и здесь все получится. Ну и конечно вся моя семья будет на трассе, множество болельщиков, в общем нас ждет сумасшедший уик-энд».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа
Предыдущая новость

Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа
Следующая новость

Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына

Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына
Больше от
Сергей Иванов
Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына Гран При Нидерландов
Формула 1

Йос Ферстаппен не поедет в Зандфорт поддержать сына

«Карета уже превращается в тыкву». Хорнер не поверил в успех Audi
Формула 1

«Карета уже превращается в тыкву». Хорнер не поверил в успех Audi

В Alpine задумались изменить Формулу 1 сомнительным способом
Формула 1

В Alpine задумались изменить Формулу 1 сомнительным способом

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям

Перес и Ферстаппен получат в Зандфорте разные версии днища Гран При Нидерландов
Формула 1

Перес и Ферстаппен получат в Зандфорте разные версии днища

Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков
Формула 1

Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков

Самое важное:

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен не придал большого значения пятничным сложностям

Макс не увидел серьезного повода для волнения в отказавшей коробке передач и лишь восьмом результате по итогам пятницы

«У них в запасе семь десятых». Льюис не поверил в проблемы Red Bull
Формула 1 Формула 1

«У них в запасе семь десятых». Льюис не поверил в проблемы Red Bull

По итогам пятницы в Зандфорте Макс Ферстаппен показал только восьмую скорость. Однако не все поверили, что это реальная сила Red Bull

Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли
Формула 1 Формула 1

Марко подтвердил переговоры с Alpine о переходе Гасли

Гоночный консультант Red Bull пообещал не мешать французскому пилоту – и рассказал, кто мог бы занять его место

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: контракты, слухи и предположения

Мы собрали всю информацию о том, кто может выйти на старт в предстоящем чемпионате Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.