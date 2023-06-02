Ферстаппен предсказал большое число обгонов в Барселоне
После пятничных тренировок испанского Гран При лидер сезона Ф1 сделал вывод, что изменение конфигурации трассы сделает гонку более зрелищной
Седьмой этап Формулы 1 начался по привычному сценарию – Макс Ферстаппен возглавил протокол обеих пятничных тренировок. С утра он уехал от преследователей почти на секунду, а после обеда преимущество голландца сократилось до пары десятых.
Так как в нынешнем сезоне Ф1 вернулась к конфигурации барселонской трассы без «эски» на третьем секторе, средняя скорость сразу выросла до 226 км/ч (у прошлогоднего поула было 213). Кроме того, по мнению Ферстаппена, это сделает гонку намного интереснее.
«Пилотировать стало намного интереснее, – рассказал голландец на медиа-сессии. – Машины Ф1 всегда ощущаются гораздо лучше на высокой скорости, так что в двух последних поворотах теперь все намного лучше.
Я пробовал преследовать там другие машины – и очень похоже, что это получается неплохо. Надо сказать, что я приятно удивлен – обгонять стало проще».
Он добавил: «В целом, день прошел хорошо, машина работает в оптимальном диапазоне. Конечно, всегда можно использовать тонкие настройки, но пока все выглядит позитивно и на длинной, и на короткой дистанции.
Я был уверен в машине и контролировал износ шин. Конечно, надо еще посмотреть, что там у соперников, но у нас все очень неплохо».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Другой гонщик Red Bull Racing Серхио Перес отметил, что в пятницу не гнался за скоростью.
«В Барселоне ты всегда стараешься перепробовать как можно больше всего, – сказал мексиканец, завершивший день на четвертой позиции. – Это самая показательная трасса в сезоне, она лучше всего иллюстрирует расстановку сил в чемпионате.
День вышел позитивным, мы собрали множество данных».
Он отметил, что новая конфигурация трассы увеличила физическую нагрузку: «Мы ездили не так много, но нагрузка на шею уже оказалась значительной. Думаю, в воскресенье мы увидим, как некоторым придется откидывать голову [на специальную площадку], чтобы дать ей немножко отдохнуть».
Дополнительная информация: Филип Клерен
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