Ферстаппен предсказал большое число обгонов в Барселоне

Седьмой этап Формулы 1 начался по привычному сценарию – Макс Ферстаппен возглавил протокол обеих пятничных тренировок. С утра он уехал от преследователей почти на секунду, а после обеда преимущество голландца сократилось до пары десятых.

Так как в нынешнем сезоне Ф1 вернулась к конфигурации барселонской трассы без «эски» на третьем секторе, средняя скорость сразу выросла до 226 км/ч (у прошлогоднего поула было 213). Кроме того, по мнению Ферстаппена, это сделает гонку намного интереснее.

«Пилотировать стало намного интереснее, – рассказал голландец на медиа-сессии. – Машины Ф1 всегда ощущаются гораздо лучше на высокой скорости, так что в двух последних поворотах теперь все намного лучше.

Я пробовал преследовать там другие машины – и очень похоже, что это получается неплохо. Надо сказать, что я приятно удивлен – обгонять стало проще».

Он добавил: «В целом, день прошел хорошо, машина работает в оптимальном диапазоне. Конечно, всегда можно использовать тонкие настройки, но пока все выглядит позитивно и на длинной, и на короткой дистанции.

Я был уверен в машине и контролировал износ шин. Конечно, надо еще посмотреть, что там у соперников, но у нас все очень неплохо».

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Другой гонщик Red Bull Racing Серхио Перес отметил, что в пятницу не гнался за скоростью.

«В Барселоне ты всегда стараешься перепробовать как можно больше всего, – сказал мексиканец, завершивший день на четвертой позиции. – Это самая показательная трасса в сезоне, она лучше всего иллюстрирует расстановку сил в чемпионате.

День вышел позитивным, мы собрали множество данных».

Он отметил, что новая конфигурация трассы увеличила физическую нагрузку: «Мы ездили не так много, но нагрузка на шею уже оказалась значительной. Думаю, в воскресенье мы увидим, как некоторым придется откидывать голову [на специальную площадку], чтобы дать ей немножко отдохнуть».

Дополнительная информация: Филип Клерен