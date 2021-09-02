Ферстаппен предрек Хэмилтону трудную жизнь с Расселлом

По слухам, уже на следующей неделе Mercedes объявит о переходе Джорджа Расселла в команду с 2022 года. В последние сезоны Mercedes регулярно критиковали за то, что команда в угоду Льюису Хэмилтону держит у него в напарниках явно уступающего в скорости Валттери Боттаса. Однако от Расселла ждут другого уровня борьбы.

Например, главный соперник Хэмилтона по нынешнему чемпионату Макс Ферстаппен полагает, что Расселл не даст Льюису легкой жизни.

«Он сел в машину в Бахрейне и с первого же круга стал сильным соперником для Валттери, – сказал Ферстаппен. – А чем больше ты набираешься опыта работы с машиной и командой, тем быстрее едешь.

В первой гонке настройки тебе подсказывает команда, ведь ты еще не знаешь, что делать с машиной. Хотя машины Ф1 и кажутся очень похожими, способ настройки у них может быть совершенно разный. Так что я в нем уверен и думаю, он хорошо справится, если получит это место».