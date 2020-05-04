Пилот Red Bull Макс Ферстаппен предложил радикальное решение проблемы спорных ситуаций в Формуле 1. Гонщики нередко остаются недовольны решениями стюардов, а в случае столкновения пилоты по-разному оценивают один и тот же момент. По мнению Ферстаппена, избежать этого можно, решая вопросы на кулаках.

«Знаете, что иногда было бы здорово делать? Вместо всех этих походов к стюардам поставить в паддоке боксерский ринг и на нем выяснять, кто прав», – заявил голландец в соцсетях.

Комментарий Ферстаппена был вызван спорной ситуацией вокруг Ландо Норриса во время виртуальной гонки IndyCar на выходных. Отставший на круг Симон Пажено спровоцировал аварию с Норрисом, чем лишил пилота McLaren шансов на победу. Непосредственно перед столкновением Пажено заявил о своих намерениях в онлайн-трансляции на Twitch.

«Глупо говорить такое на Twitch, – отметил Ферстаппен. – Если уж ты это делаешь, то молчи».