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Формула 1 / Новость

Ферстаппен предложил заменить судейские решения на драку гонщиков

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Ферстаппен предложил заменить судейские решения на драку гонщиков
Автор:
, редактор
4 мая 2020 г., 08:00

Гонщик команды Red Bull считает, что спорные моменты проще решить на боксерском ринге, чем в кабинете стюардов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен предложил радикальное решение проблемы спорных ситуаций в Формуле 1. Гонщики нередко остаются недовольны решениями стюардов, а в случае столкновения пилоты по-разному оценивают один и тот же момент. По мнению Ферстаппена, избежать этого можно, решая вопросы на кулаках.

«Знаете, что иногда было бы здорово делать? Вместо всех этих походов к стюардам поставить в паддоке боксерский ринг и на нем выяснять, кто прав», – заявил голландец в соцсетях.

Комментарий Ферстаппена был вызван спорной ситуацией вокруг Ландо Норриса во время виртуальной гонки IndyCar на выходных. Отставший на круг Симон Пажено спровоцировал аварию с Норрисом, чем лишил пилота McLaren шансов на победу. Непосредственно перед столкновением Пажено заявил о своих намерениях в онлайн-трансляции на Twitch. 

«Глупо говорить такое на Twitch, – отметил Ферстаппен. – Если уж ты это делаешь, то молчи».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Иван Матушкин

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