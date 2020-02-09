Ферстаппен предложил поменять себя на робота

Хотя в прошлом сезоне эксперты нередко отмечали, что Макс Ферстаппен стал допускать меньше ошибок и ведет борьбу не так отчаянно, как раньше, многие по-прежнему считают голландца весьма агрессивным гонщиком. И редкое интервью обходится без связанных с этой темой вопросов. Не стало исключением и недавнее интервью немецкому изданию Auto Zeitung. В ответ пилот Red Bull сообщил, что определенная доля риска просто необходима, если хочешь быть по-настоящему быстрым.

«Иногда необходимо ехать агрессивно, иногда этого не требуется. То есть шанс допустить ошибку может быть выше или ниже – но в целом вообще без ошибок не обойтись, – в частности сказал Ферстаппен. – Если вы считаете ошибки чем-то недопустимым, надо вместо меня робота в машину посадить.

Пытаться и иногда ошибаться – единственный способ чему-то научиться. Пилотам часто говорят, мол, не делай этого, не пытайся сделать то-то – но это странная позиция. Если ты пилотируешь на грани, ошибиться несложно. Но только пилотируя на грани, ты можешь быть по-настоящему быстрым. А ошибки… главное – делать из них выводы.

Хотя, конечно, слушать других людей не мешает. И есть целый ряд людей, чьи слова и оценки заставляют меня задуматься. Это, само собой, отец и другие мои родственники. А также люди из Red Bull – особенно Кристиан Хорнер и Хельмут Марко».